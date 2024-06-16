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Головки будут крупными: в июне важно подкормить чеснок этими удобрениями

Важная подкормка чеснока в июне

1:50
Садоводство » Овощи

Июнь — важный период для роста головок чеснока, когда начинается завершающая стадия. В это время чеснок выпускает цветочные стрелки, которые нужно удалять, чтобы стимулировать рост головок и их деление на зубчики. Если не удалить стрелки, растения будут тратить силы на развитие семян, что приведет к снижению урожая.

Важная подкормка чеснока в июне
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Чеснок требует частой подкормки удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора, особенно если его перья стоят вертикально и насыщенного цвета. Если листья слабые и имеют желтоватый оттенок, чесноку нужен азот, после чего можно перейти к калийно-фосфорным подкормкам.

Удобрения с содержанием азота

Для восполнения дефицита азота в июне чеснок подкармливают карбамидом или аммиачной селитрой. Оба препарата показали высокую эффективность, но аммиачную селитру нужно вносить строго по рецепту, чтобы избежать ожогов листвы. Раствор готовится так: в 10 л воды разводят 1 ст. л. аммиачной селитры или карбамида и подкармливают под корень.

Калийно-фосфорные препараты

Монофосфат калия насыщает растения калием и фосфором, необходимыми в июне. Для приготовления раствора в ведре воды растворяют 1 ст. л. монофосфата калия и перемешивают до полного растворения гранул.

Дополнительная подкормка

В последнюю декаду июня вносите дрожжевую подкормку. Дрожжевой настой способствует росту крупных головок чеснока. Для приготовления в ведре тёплой воды растворяю 2 ст. л. дрожжей, настаиваю смесь ночью и утром поливаю под корень.

Важно, чтобы между подкормками проходило две недели.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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