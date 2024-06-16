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Ученые нашли новый способ извлечения тепла из водных источников

Шотландская компания смогла добиться извлечения тепловой энергии из водных источников

1:57
Наука

Шотландская инновационная организация SeaWarm, входящая в структуру Эдинбургского университета, успешно завершила тестирование новейшей технологии под названием "HotTwist".

Шотландская компания смогла добиться извлечения тепловой энергии из водных источников
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей_Лапшин is licensed under Creative Commons CC0 License

Концепция заключается в извлечении тепла из природных водных источников, которые еще не застыли, и поэтому сохраняют определенное количество тепловой энергии. Хотя это количество невелико, его можно использовать для автономного обогрева зданий.

Вода способна удерживать примерно в 3400 раз больше тепловой энергии, чем воздух, именно поэтому водоёмы не замерзают сразу при наступлении холодов. Хотя большинство из них все равно замёрзнет, отбор тепловой энергии для человеческих нужд не нанесет ущерба местной экосистеме. Простая система насосов перекачивает теплую воду через теплообменник, где она передает тепло теплоносителю — гликолю.

Гликоль дополнительно сжимается с помощью других насосов, что повышает его температуру, и поступает в систему отопления. В ходе эксперимента удалось разогреть старые морские казармы площадью 140 квадратных метров до уютной температуры 25 °C, используя только один насос мощностью 13 кВт и 12 радиаторов, при этом здание не обладало полноценной теплоизоляцией. Интересно, что испытателям удалось получить в четыре раза больше тепловой энергии, чем было затрачено на сжатие гликоля с помощью электроэнергии.

Авторы данной разработки в данный момент работают над проектом по обогреву местного музейного комплекса в течение всего года за счет использования тепла из окрестных водоемов. Они осознают, что полностью отказаться от других источников энергии им не удастся, однако надеются снизить расходы на обогрев как минимум на 75%.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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