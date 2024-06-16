Опубликован приказ о повышении минимальных цен на крепкий алкоголь

В России с 1 июля обновятся минимальные цены на крепкий алкоголь

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начиная с 1 июля в России, минимальные цены на крепкий алкоголь будут увеличены. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Так, цена розничной продажи водки за 0,5 литра увеличится с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей, а бренди — с 375 до 403 рублей.

Министерство финансов предложило увеличить цены на крепкий алкоголь в апреле 2024 года. Ведомство обосновало это предложение ростом инфляции, повышением ставок акцизов на крепкий алкоголь выше девяти градусов и возрастанием издержек производителей.

Впервые Минфин предложил увеличить стоимость крепких напитков еще в октябре 2023 года, однако тогда данный проект закона не был утвержден.