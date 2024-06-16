Торговая война: Китай ответил на тарифы ЕС жесткими мерами против европейской свинины и молока

Китайские компании попросили правительство начать антидемпинговое расследование против импорта свинины из Европейского Союза и расследование субсидирования молочной продукции из ЕС, сообщает государственная СМИ.
Этот шаг рассматривается как ответ на новые тарифы ЕС до 38,1% на импорт китайских электромобилей, которые вводятся с июля, что может обострить торговые напряжения. По данным Global Times, китайские фирмы подали официальную заявку на антидемпинговое расследование свинины, большая часть импорта которой оценивается более чем в $3 миллиарда. Также планируется расследование субсидирования молочных продуктов, включая сыворотку, сливки и свежее молоко, которые являются основными экспортными товарами ЕС в Китае.
Эксперт также предложил увеличить тарифы на крупные бензиновые автомобили до 25%, что в первую очередь затронет немецких автопроизводителей. В январе Пекин уже начал антидемпинговое расследование против импортируемого из ЕС бренди, преимущественно из Франции, а в мае — против POM сополимеров из ЕС, США, Японии и Тайваня.
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