Приготовьте энергетические шарики с миндалём и финиками

Миндально-финиковые энергетические шарики станут полезным перекусом, который вполне заменит вредные сладости. Эти шарики не содержат масел и подходят людям всех возрастных групп.
Налейте в кастрюлю 2–3 стакана воды и вскипятите. Очистите финики и откиньте их на сито. Поместите это сито в кипящую воду, чтобы финики стали мягче. Держите около 8-10 минут. Положите финики в кухонный комбайн вместе с порошком кардамона, солью и миндалём. Взбивайте до тех пор, пока смесь не приобретёт консистенцию теста. Переложите в миску. Охладите в течение 30 минут. Скатайте из смеси шарики. Аккуратно вмешайте кокосовый порошок. Наслаждайтесь!
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