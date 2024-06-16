Приготовьте энергетические шарики с миндалём и финиками

Полезный перекус: энергетические шарики с миндалём и финиками

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Миндально-финиковые энергетические шарики станут полезным перекусом, который вполне заменит вредные сладости. Эти шарики не содержат масел и подходят людям всех возрастных групп.

Фото: flickr.com by Wheeler Cowperthwaite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

250 г фиников

1 чайная ложка молотого кардамона

1 стакан миндаля

1 щепотка соли

2 чашки кокосовой пудры

Приготовление

Налейте в кастрюлю 2–3 стакана воды и вскипятите. Очистите финики и откиньте их на сито. Поместите это сито в кипящую воду, чтобы финики стали мягче. Держите около 8-10 минут. Положите финики в кухонный комбайн вместе с порошком кардамона, солью и миндалём. Взбивайте до тех пор, пока смесь не приобретёт консистенцию теста. Переложите в миску. Охладите в течение 30 минут. Скатайте из смеси шарики. Аккуратно вмешайте кокосовый порошок. Наслаждайтесь!