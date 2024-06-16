Шпионские страсти: Киркоров и Майами скрываются от преследователей

Филипп Киркоров и Олег Майами выпустили клип на новый трек "Стирай"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские поп-певцы Филипп Киркоров и Олег Майами презентовали видео на совместный трек "Стирай". В клипе молодой музыкант играет роль спецагента, скрывающегося от преследователей после успешного задания.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

За помощью он обращается к руководителю прачечной, которого играет Киркоров. Тот увозит его в загородный дом для укрытия, но приключения на этом не заканчиваются. В клипе также снялись австрийский актер Вольфганг Черни и блогер Маргарита Овсянникова.

Ролик является первым в трилогии, включающей еще два трека Киркорова: "Черная пантера" и "Везувий", премьера которых состоится 29 ноября. В продолжении истории примут участие Егор Крид, Ани Лорак, Ольга Бузова и другие знаменитости.