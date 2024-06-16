Российские поп-певцы Филипп Киркоров и Олег Майами презентовали видео на совместный трек "Стирай". В клипе молодой музыкант играет роль спецагента, скрывающегося от преследователей после успешного задания.
За помощью он обращается к руководителю прачечной, которого играет Киркоров. Тот увозит его в загородный дом для укрытия, но приключения на этом не заканчиваются. В клипе также снялись австрийский актер Вольфганг Черни и блогер Маргарита Овсянникова.
Ролик является первым в трилогии, включающей еще два трека Киркорова: "Черная пантера" и "Везувий", премьера которых состоится 29 ноября. В продолжении истории примут участие Егор Крид, Ани Лорак, Ольга Бузова и другие знаменитости.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.