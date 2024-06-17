Шокированные сильным подорожанием стройматериалов россияне научились как следует экономить на ремонте

Россияне снизили расходы на ремонт загородных домов на 14%, заметили в "Почта банке"

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Россияне снизили расходы на ремонт загородных домов на 14%, заметили в "Почта банке". Учреждение изучило транзакции по картам клиентов, результаты исследования обнародовали РИА Новости в понедельник.

Фото: Freepik by freepik is licensed under public domain

"Россияне на 14% снизили расходы на ремонт загородных домов. Так, на строительные материалы, кровельные работы, а также на обслуживание инженерных коммуникаций, печного оборудования и бассейнов было потрачено 2,3 миллиарда рублей. При этом средний чек вырос на 30%", — уточняется в нём.

Логично предположить, что хозяева дач и домов отказываются от ремонта из-за подорожания стройматериалов и роста стоимости работ.

"Одновременно на 1% выросли траты на обслуживание инженерных коммуникаций (вентиляция, теплоснабжение и водопровод) и на 25% — печного и каминного оборудования. Средний чек вырос на 20%, до 4232 рублей и в два раза, до 8298 рублей, соответственно", — добавляется в исследовании.

Эти данные подтверждают сделанное выше умозаключение: на фоне роста цен россияне предпочитают бережливое отношение к своему имуществу вместо его ремонта.

"Россияне считают — экономнее проводить плановое обслуживание коммуникаций, чем менять вышедшее из строя оборудование", — прокомментировали в банке.

Стройматериалы дорожают как на фоне наблюдавшегося ранее роста спроса, так и из-за очередных американских санкций.