Шокированные сильным подорожанием стройматериалов россияне научились как следует экономить на ремонте

Россияне снизили расходы на ремонт загородных домов на 14%, заметили в "Почта банке". Учреждение изучило транзакции по картам клиентов, результаты исследования обнародовали РИА Новости в понедельник.
"Россияне на 14% снизили расходы на ремонт загородных домов. Так, на строительные материалы, кровельные работы, а также на обслуживание инженерных коммуникаций, печного оборудования и бассейнов было потрачено 2,3 миллиарда рублей. При этом средний чек вырос на 30%", — уточняется в нём.
Логично предположить, что хозяева дач и домов отказываются от ремонта из-за подорожания стройматериалов и роста стоимости работ.
"Одновременно на 1% выросли траты на обслуживание инженерных коммуникаций (вентиляция, теплоснабжение и водопровод) и на 25% — печного и каминного оборудования. Средний чек вырос на 20%, до 4232 рублей и в два раза, до 8298 рублей, соответственно", — добавляется в исследовании.
Эти данные подтверждают сделанное выше умозаключение: на фоне роста цен россияне предпочитают бережливое отношение к своему имуществу вместо его ремонта.
"Россияне считают — экономнее проводить плановое обслуживание коммуникаций, чем менять вышедшее из строя оборудование", — прокомментировали в банке.
Стройматериалы дорожают как на фоне наблюдавшегося ранее роста спроса, так и из-за очередных американских санкций.
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