3 самые умные породы собак: остальные с ними не сравняться

Кинологи назвали самые умные породы собак

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки являются достаточно умными спутниками человека, которых легко научить различным командам.

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Однако среди них есть породы, выделяющиеся особым интеллектом:

Бордер-колли. Эксперты-кинологи единодушно признают этих пастушьих собак самыми умными в мире. Из них получаются отличные поводыри, которые незаменимы для людей с потерей зрения. Также они могут выступать в роли хороших охранников.

Пудель. Грациозные и аристократичные пудели оказались также очень умными: они способны помочь тонущему человеку, так как изначально использовались для спасения людей на воде.

Немецкая овчарка. Наверное, одна из самых популярных пород в мире. Она считается отличным защитником и обладает превосходной способностью к обучению.