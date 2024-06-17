3 самые умные породы собак: остальные с ними не сравняться

Собаки являются достаточно умными спутниками человека, которых легко научить различным командам.
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Однако среди них есть породы, выделяющиеся особым интеллектом:
Бордер-колли. Эксперты-кинологи единодушно признают этих пастушьих собак самыми умными в мире. Из них получаются отличные поводыри, которые незаменимы для людей с потерей зрения. Также они могут выступать в роли хороших охранников.
Пудель. Грациозные и аристократичные пудели оказались также очень умными: они способны помочь тонущему человеку, так как изначально использовались для спасения людей на воде.
Немецкая овчарка. Наверное, одна из самых популярных пород в мире. Она считается отличным защитником и обладает превосходной способностью к обучению.