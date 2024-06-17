Юным зрителям в Московском Молодёжном театре покажут спектакль по Библии

23 июня в Московском Молодёжном театре покажут спектакль "Книга Жизни".
Автор: Вячеслав Спесивцев
Постановка: Вячеслав Спесивцев
Спектакль "Книга Жизни" для самого юного зрителя, который познакомит ваших детей с заключительной частью Библии. Постановка Народного артиста России Вячеслава Спесивцева направлена на духовное воспитание детей и молодежи, прививает им морально-этические ценности, без которых жизнь человека убога и неполноценна.
Этот спектакль Московский Молодёжный театр п/р В. Спесивцева играл в Храме Христа-Спасителя, на нем присутствовал и высочайше одобрил постановку Предстоятель Русской Православной Церкви Кирилл.
Продолжительность спектакля: 45 минут
Начало: 23 июня в 14:00
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