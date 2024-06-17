Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чтобы избавиться от изжоги, пересмотрите ваш режим питания
Диетолог Белоусова: жаркая погода часто вызывает отёки
В России замедлилась инфляция, но цены продолжают расти
В "Бременских музыкантах" Принцесса неспроста носила красное мини-платье
"Квадрат": южные таксисты оказались распространителями фейков о курортах
К 2027-му производство картофеля в Китае превысит 100 млн тонн/год, высчитали в ЮУрГУ
"Росгосстрах": треть россиян делают ремонт в съёмных квартирах
Кинологи назвали самые умные породы собак
Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер родила ребёнка
Стало известно, какие подводные камни ждут владельцев Toyota Camry V50 за 1,5 млн рублей

Какие версии Toyota Camry V50 стоит рассмотреть за 1,5 млн рублей: советы эксперта

1:00
Авто

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов поделился рекомендациями по выбору Toyota Camry V50 для покупки за 1,5 млн рублей. За эту сумму можно приобрести автомобиль 2012-2013 года выпуска, что свидетельствует о его высокой ликвидности.

Какие версии Toyota Camry V50 стоит рассмотреть за 1,5 млн рублей: советы эксперта
Фото: Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain

Надёжный двухлитровый атмосферный двигатель не обладает спортивной динамикой, но заслуживает внимания за свою долговечность. Важно проверить герметичность сальников коленвала. Мотор V6 3,5 литра может иметь проблемы с обгонной муфтой генератора, а автоматическую коробку передач, особенно если она уже ремонтировалась, стоит тщательно проверить.

Стойкость к коррозии у Camry высокая, но необходимо осмотреть капот и крышку багажника на наличие ржавчины. Материалы отделки салона склонны к быстрому износу и появлению скрипов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Новые плоды будут появляться уже через 2 дня после подкормки: это средство зарядит их на постоянное плодоношение
Новые плоды будут появляться уже через 2 дня после подкормки: это средство зарядит их на постоянное плодоношение
Последние материалы
В "Бременских музыкантах" Принцесса неспроста носила красное мини-платье
"Квадрат": южные таксисты оказались распространителями фейков о курортах
К 2027-му производство картофеля в Китае превысит 100 млн тонн/год, высчитали в ЮУрГУ
"Росгосстрах": треть россиян делают ремонт в съёмных квартирах
Кинологи назвали самые умные породы собак
Звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер родила ребёнка
Регулярное прохождение гастроскопии помогает выявить рак желудка на ранней стадии
Успех ПМЭФ-2024: доходы отелей и ресторанов выросли
Привычки, которые наносят вред коже с акне
Как приготовить торт в микроволновой печи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников