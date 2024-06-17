Стало известно, какие подводные камни ждут владельцев Toyota Camry V50 за 1,5 млн рублей

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов поделился рекомендациями по выбору Toyota Camry V50 для покупки за 1,5 млн рублей. За эту сумму можно приобрести автомобиль 2012-2013 года выпуска, что свидетельствует о его высокой ликвидности.
Надёжный двухлитровый атмосферный двигатель не обладает спортивной динамикой, но заслуживает внимания за свою долговечность. Важно проверить герметичность сальников коленвала. Мотор V6 3,5 литра может иметь проблемы с обгонной муфтой генератора, а автоматическую коробку передач, особенно если она уже ремонтировалась, стоит тщательно проверить.
Стойкость к коррозии у Camry высокая, но необходимо осмотреть капот и крышку багажника на наличие ржавчины. Материалы отделки салона склонны к быстрому износу и появлению скрипов.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.