Стало известно, какие подводные камни ждут владельцев Toyota Camry V50 за 1,5 млн рублей

Какие версии Toyota Camry V50 стоит рассмотреть за 1,5 млн рублей: советы эксперта

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов поделился рекомендациями по выбору Toyota Camry V50 для покупки за 1,5 млн рублей. За эту сумму можно приобрести автомобиль 2012-2013 года выпуска, что свидетельствует о его высокой ликвидности.

Фото: Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain

Надёжный двухлитровый атмосферный двигатель не обладает спортивной динамикой, но заслуживает внимания за свою долговечность. Важно проверить герметичность сальников коленвала. Мотор V6 3,5 литра может иметь проблемы с обгонной муфтой генератора, а автоматическую коробку передач, особенно если она уже ремонтировалась, стоит тщательно проверить.

Стойкость к коррозии у Camry высокая, но необходимо осмотреть капот и крышку багажника на наличие ржавчины. Материалы отделки салона склонны к быстрому износу и появлению скрипов.