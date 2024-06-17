Конфискация российских активов может стоить странам G7 83 млрд долларов

Конфискация активов России обойдётся Западу в 83 млрд долларов

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Возможная конфискация российских активов обойдётся странам Группы семи (G7) в сумму, равную их инвестициям в экономику РФ.

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То есть порядка 83 миллиардов долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию национальных статистических служб.

По информации агентства, на конец 2022 года совокупный объем прямых инвестиций в экономику России от стран G7 достиг 82,8 миллиарда долларов.

Крупнейший инвестор — Великобритания, активы британских компаний оцениваются в 18,9 миллиарда долларов. За ней следуют Германия с 17,3 миллиарда, Франция с 16,6 миллиарда и Италия с 12,9 миллиарда долларов. Инвестиции США составили 9,6 миллиарда, Японии — 4,6 миллиарда, а Канады — 2,9 миллиарда долларов.

Лидеры G7 по итогам саммита стран Группы семи заявили о планах предоставить Украине кредиты на сумму около 50 миллиардов долларов к концу текущего года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Они также потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба, нанесенного Украине. И заявили, что до уплаты этой суммы российские активы останутся заблокированными.

Напомним, Евросоюз и Группа семи заморозили примерно 300 миллиардов евро валютных резервов России. Большая часть этих средств, более 200 миллиардов евро, находится в ЕС, в частности, на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.

Между тем, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что существуют юридические основания для изъятия доходов от российских активов в пользу Украины.

По её мнению, использование доходов от замороженных российских активов не является воровством и не представляет юридической проблемы.

Она добавила, что доходы от замороженных активов России накапливаются на международной финансовой площадке в Бельгии. А сами активы остаются конфискованными, но при этом продолжают приносить прибыль.

По словам Йеллен, существует "борьба силы воли" между Западом и Россией по поводу этих средств.

Она утверждает, что в России считают, что западная коалиция в конечном итоге не сможет поддерживать Украину, в то время как решение G7 по замороженным активам демонстрирует способность и готовность Запада продолжать это делать.