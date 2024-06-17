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Олег Артюков
Конфискация российских активов может стоить странам G7 83 млрд долларов

Конфискация активов России обойдётся Западу в 83 млрд долларов

2:52
Экономика

Возможная конфискация российских активов обойдётся странам Группы семи (G7) в сумму, равную их инвестициям в экономику РФ.

Конфискация активов России обойдётся Западу в 83 млрд долларов
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

То есть порядка 83 миллиардов долларов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию национальных статистических служб.

По информации агентства, на конец 2022 года совокупный объем прямых инвестиций в экономику России от стран G7 достиг 82,8 миллиарда долларов.

Крупнейший инвестор — Великобритания, активы британских компаний оцениваются в 18,9 миллиарда долларов. За ней следуют Германия с 17,3 миллиарда, Франция с 16,6 миллиарда и Италия с 12,9 миллиарда долларов. Инвестиции США составили 9,6 миллиарда, Японии — 4,6 миллиарда, а Канады — 2,9 миллиарда долларов.

Лидеры G7 по итогам саммита стран Группы семи заявили о планах предоставить Украине кредиты на сумму около 50 миллиардов долларов к концу текущего года, которые будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Они также потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба, нанесенного Украине. И заявили, что до уплаты этой суммы российские активы останутся заблокированными.

Напомним, Евросоюз и Группа семи заморозили примерно 300 миллиардов евро валютных резервов России. Большая часть этих средств, более 200 миллиардов евро, находится в ЕС, в частности, на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.

Между тем, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что существуют юридические основания для изъятия доходов от российских активов в пользу Украины.

По её мнению, использование доходов от замороженных российских активов не является воровством и не представляет юридической проблемы.

Она добавила, что доходы от замороженных активов России накапливаются на международной финансовой площадке в Бельгии. А сами активы остаются конфискованными, но при этом продолжают приносить прибыль.

По словам Йеллен, существует "борьба силы воли" между Западом и Россией по поводу этих средств.

Она утверждает, что в России считают, что западная коалиция в конечном итоге не сможет поддерживать Украину, в то время как решение G7 по замороженным активам демонстрирует способность и готовность Запада продолжать это делать.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы джанет йеллен
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