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Олег Артюков
The Daily Reckoning: Россия заработала 50 млрд долларов, не пошевелив пальцем

В США рассказали, как Россия без усилий заработала 50 млрд долларов

2:28
Экономика

Соединённые Штаты и их союзники ввели многочисленные финансовые санкции против России. В том числе были заморожены российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

В США рассказали, как Россия без усилий заработала 50 млрд долларов
Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Однако Москва смогла извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Экономический рост России превосходит показатели США, отмечает финансовый аналитик Джеймс Рикардс.

По его мнению, для США было бы разумно переосмыслить свою стратегию в отношении России и снизить уровень напряжённости. Вместо этого, по его словам, Запад намерен усилить давление, планируя конфискацию замороженных российских активов, находящихся в американских и европейских банках. Однако Запад не учел некоторые важные аспекты, считает Рикардс.

Он отметил, что даже обсуждение возможности конфискации российских активов привело к значительному увеличению цен на золото — на 600 долларов за унцию в течение нескольких месяцев. И запасы золота в российских резервах остаются недоступными для западных санкций.

Джеймс Рикардс отмечает, что Россия, ожидая ухудшения отношений с Западом, в последние годы активно наращивала свои золотые резервы, что сделало их одними из самых крупных в мире. Он считает, что решение инвестировать в золото было дальновидным.

Рикардс утверждает, что рост цен на золото позволил Российской Федерации увеличить свои резервы на 50 миллиардов долларов без каких-либо усилий со стороны Москвы, что является доказательством проницательности России и ошибок США в мировой финансовой арене.

И его мнению, для США худшее в этой ситуации ещё впереди, поскольку конфискация российских активов может привести к серьёзным последствиям.

Напомним, на встрече Группы семи, которая проходит в Италии, планируется объявить о плане предоставления Украине кредита в 50 миллиардов долларов. Кредиторы намерены получать деньги за счёт прибыли от замороженных российских активов.

Хотя то, как это будет организовано на практике, ещё вызывает вопросы. Ведь большая часть активов находится на счетах бельгийского депозитария Euroclear. И инициаторы этой затеи не объясняли, как собираются делить доходы от активов между собой.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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