Психиатр Кузьмищева: шизофрения — болезнь многофакторная, специфической профилактики не существует

Профилактики шизофрении не существует, но заболевание поддаётся коррекции препаратами

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждый год в мире регистрируют 2 миллиона новых случаев шизофрении. При этом заболевании человек не понимает, что реально, а что — нет. Он может быть неадекватным и опасным.

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О том, из-за чего возникает это заболевание, можно ли его предупредить и вылечить, рассказала врач-психиатр Тюменского кардиоцентра Елена Кузьмищева.

"Вопрос о происхождении болезни до сих пор остаётся открытым. Точные причины её развития не установлены, хотя большинство данных указывает на то, что она вызвана дисбалансом химических веществ — нейромедиаторов. Шизофрения не наследственное заболевание, поэтому гены здесь ни при чём, но риск развития расстройства выше, если родители также страдают таким недугом”, — сообщила она

При этом абсолютно любой человек находится в группе риска по данному заболеванию. "Выстрелить" может в любой момент, но чаще всего шизофрения проявляется в позднем подростковом или молодом возрасте около 30 лет.

По словам психиатра, шизофрения — это группа симптомов с разными последствиями и прогнозом. Среди симптомов, например, бред, галлюцинации, апатия, абулия (безволие), аутизм, эмоциональная холодность и безразличие, сообщает tmn.aif.ru.

Профилактики заболевания не существует.

"Так как эта болезнь многофакторная, то специфической профилактики не существует. Что касается лечения, то наиболее оправданным и эффективным сегодня считается комплексный биопсихоциальный подход к лечению. При своевременно начатом лечении продолжительность и выраженность симптомов можно в значительной степени уменьшить и добиться если не полного выздоровления, то их ослабления на длительный срок. В целом, не более 1/3 пациентов с подобным диагнозом нуждаются в психиатрической помощи в течение всей жизни”, — сообщила врач.