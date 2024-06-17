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Психиатр Кузьмищева: шизофрения — болезнь многофакторная, специфической профилактики не существует

Профилактики шизофрении не существует, но заболевание поддаётся коррекции препаратами

2:05
Здоровье

Каждый год в мире регистрируют 2 миллиона новых случаев шизофрении. При этом заболевании человек не понимает, что реально, а что — нет. Он может быть неадекватным и опасным.

Профилактики шизофрении не существует, но заболевание поддаётся коррекции препаратами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

О том, из-за чего возникает это заболевание, можно ли его предупредить и вылечить, рассказала врач-психиатр Тюменского кардиоцентра Елена Кузьмищева.

"Вопрос о происхождении болезни до сих пор остаётся открытым. Точные причины её развития не установлены, хотя большинство данных указывает на то, что она вызвана дисбалансом химических веществ — нейромедиаторов. Шизофрения не наследственное заболевание, поэтому гены здесь ни при чём, но риск развития расстройства выше, если родители также страдают таким недугом”, — сообщила она

При этом абсолютно любой человек находится в группе риска по данному заболеванию. "Выстрелить" может в любой момент, но чаще всего шизофрения проявляется в позднем подростковом или молодом возрасте около 30 лет.

По словам психиатра, шизофрения — это группа симптомов с разными последствиями и прогнозом. Среди симптомов, например, бред, галлюцинации, апатия, абулия (безволие), аутизм, эмоциональная холодность и безразличие, сообщает tmn.aif.ru.

Профилактики заболевания не существует.

"Так как эта болезнь многофакторная, то специфической профилактики не существует. Что касается лечения, то наиболее оправданным и эффективным сегодня считается комплексный биопсихоциальный подход к лечению. При своевременно начатом лечении продолжительность и выраженность симптомов можно в значительной степени уменьшить и добиться если не полного выздоровления, то их ослабления на длительный срок. В целом, не более 1/3 пациентов с подобным диагнозом нуждаются в психиатрической помощи в течение всей жизни”, — сообщила врач.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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