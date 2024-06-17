Вкусный летний десерт: мороженое с бананом и шоколадными чипсами

Мороженое — это самая комфортная еда для лета, предлагаем вам полезный рецепт мороженого для кулинарных экспериментов дома. Это простой в приготовлении десерт, всё, что вам понадобится, — это бананы, шоколадная стружка, ванильный экстракт, мёд и грецкие орехи.
В блендере смешайте бананы, добавьте шоколадную стружку, грецкие орехи, 2 столовые ложки мёда и ванильный экстракт и ещё раз перемешайте. Переложите смесь в контейнер и заморозьте в течение часа. Затем выложите мороженое в миску и украсьте сверху мёдом.
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