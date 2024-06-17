Вкусный летний десерт: мороженое с бананом и шоколадными чипсами

Мороженое с бананом и шоколадными чипсами: готовим дома

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Мороженое — это самая комфортная еда для лета, предлагаем вам полезный рецепт мороженого для кулинарных экспериментов дома. Это простой в приготовлении десерт, всё, что вам понадобится, — это бананы, шоколадная стружка, ванильный экстракт, мёд и грецкие орехи.

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Ингредиенты

3 банана

1 столовая ложка ванильного экстракта

3 столовые ложки мёда

4 столовые ложки шоколадной стружки

4 столовые ложки грецких орехов

Приготовление

В блендере смешайте бананы, добавьте шоколадную стружку, грецкие орехи, 2 столовые ложки мёда и ванильный экстракт и ещё раз перемешайте. Переложите смесь в контейнер и заморозьте в течение часа. Затем выложите мороженое в миску и украсьте сверху мёдом.