"Сириус" станет центром разработки передовых лекарств

Федеральная территория "Сириус" выбрана в качестве площадки для создания специализированного производственного центра, который с осени текущего года начнет производство индивидуальных лекарств для каждого пациента, включая медикаменты, применяемые при лечении редких заболеваний.
По словам Романа Иванова, занимающего должность руководителя Центра трансляционной медицины Университета "Сириус", дети с редкими диагнозами в настоящее время получают все необходимые препараты за счет фонда "Круг добра", однако они стоят очень дорого.
В связи с этим ученые Университета "Сириуса" активно работают над созданием отечественных аналогов высокоэффективных препаратов для редких заболеваний, которые в настоящее время приобретаются за рубежом. Планируется, что к 2025 году будут переданы технологии для производства этих лекарств на территории "Сириуса".
Что касается самого объекта "Сириус", это новый тип публично-правового образования для страны, который характеризуется экономической автономией, прямым финансированием из федерального бюджета и собственными органами управления со своими полномочиями на федеральном, региональном и местном уровнях.
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