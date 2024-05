"Сириус" станет центром разработки передовых лекарств

Your browser does not support the audio element.

Федеральная территория "Сириус" выбрана в качестве площадки для создания специализированного производственного центра, который с осени текущего года начнет производство индивидуальных лекарств для каждого пациента, включая медикаменты, применяемые при лечении редких заболеваний.

Фото: www.flickr.com by U.S. Department of State is licensed under the image is in the public domain