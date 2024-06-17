Двигатели на грани вымирания: что убивает миллионники?

Почему двигатели-миллионники уходят в прошлое: новые технологии

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Раньше автомобили с двигателями-миллионниками были обычным явлением, но современные технологии и изменившиеся приоритеты привели к сокращению ресурса моторов.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Увеличившиеся нагрузки от дополнительных потребителей, таких как кондиционеры и медиасистемы, негативно влияют на поршневую группу и подшипники. Стремление к облегчению автомобилей для улучшения скорости привело к использованию алюминиевых деталей, что снижает долговечность двигателей.

Турбонаддув повышает мощность, но усложняет конструкцию и уменьшает срок службы двигателей. Современные моторы работают при более высоких температурах, что ускоряет износ моторного масла, особенно при редкой его замене. Все эти факторы вместе сокращают срок службы современных двигателей по сравнению с их предшественниками.