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Страхование вкладов от трёх лет повысится до 2,8 млн рублей: как это скажется на российской экономике

В России с 2025 года повысят страхование вкладов от трёх лет

3:57
Страхование

Власти решили увеличить страховое покрытие средств до 2,8 млн рублей на вкладах сроком от трёх лет, сообщил "Известиям" заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв. По его словам, эта мера может вступить в силу уже в 2025 году. Инициатива направлена на привлечение "длинных" денег в экономику.

В России с 2025 года повысят страхование вкладов от трёх лет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Крупнейшие банки положительно оценили эту инициативу. В апрельском докладе Центральный банк также поддержал увеличение страхового покрытия долгосрочных депозитов до 2 млн рублей, отмечает издание.

Журавлёв уточнил, что увеличение страхового покрытия — это стимул для привлечения долгосрочных средств. Он отметил, что это может стать альтернативой снижению налога на проценты по вкладам. С этим согласны все участники обсуждения, подчеркнул сенатор. Минфин ранее предлагал сократить налог для длинных депозитов.

Центральный банк в своем апрельском докладе также поддержал увеличение страхового покрытия до 2 млн рублей для депозитов сроком свыше трех лет и безотзывных сберегательных сертификатов на срок от одного до трех лет. Для таких сертификатов свыше трёх лет регулятор предлагал увеличить покрытие до 2,8 млн рублей.

Эти изменения призваны сделать долгосрочные рублевые сбережения более привлекательными для граждан, сообщили "Известиям" в Центробанке. Нововведение также должно укрепить балансы банков и повысить доступность долгосрочных средств для экономики.

Все кредитные организации с лицензией ЦБ на привлечение средств от физических лиц обязаны участвовать в системе страхования вкладов. Банки делают взносы в фонд раз в три месяца. Эта "подушка безопасности" позволяет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) выплачивать компенсации при необходимости.

Ставки отчислений в фонд обязательного страхования вкладов по длинным продуктам могут быть ниже, чем по краткосрочным депозитам и инструментам в иностранной валюте, добавили в ЦБ.

В настоящее время средства россиян на депозитах застрахованы на 1,4 млн рублей. Даже если у клиента несколько депозитов в одном банке, общий объем которых превышает эту сумму, он не сможет получить возмещение свыше 1,4 млн рублей. Однако вклады застрахованы на 1,4 млн в каждой кредитной организации. Поэтому многие дробят сбережения по разным банкам, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

При увеличении возмещения по депозитам от трёх лет система будет работать аналогично — средства будут защищены в каждом банке на 2,8 млн рублей, пояснил эксперт.

Эта мера является хорошим способом увеличить привлекательность долгосрочных сбережений, считает главный аналитик "Совкомбанка" Анна Землянова. По ее мнению, нововведение также позитивно скажется на банковских балансах, так как депозиты от трёх лет являются источником долгосрочных пассивов.

Кроме того, увеличение долгосрочных депозитов поможет сдерживать инфляцию и "связывать" избыточную денежную массу, отметила аналитик Наталья Мильчакова.

Долгосрочные финансовые ресурсы необходимы экономике для инвестиций, включая структурную трансформацию в условиях внешних ограничений, добавил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Чем больше у банков таких пассивов, тем больше средств они могут выдать на длительные сроки для крупных многолетних проектов.

Ранее

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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