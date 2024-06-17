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Как сохранить урожай томатов? Секреты применения зелёнки и фурацилина

Эти средства защитят растения томатов

2:28
Садоводство » Овощи

Выращивание помидоров в домашних условиях или на дачном участке — занятие, требующее немало усилий и внимания. Но некоторые дачники практикуют дополнительные манипуляции с растениями, в том числе опрыскивание их зелёнкой и фурацилином. Стоит разобраться, зачем это делается и насколько это эффективно.

Для чего опрыскивают помидоры зеленкой?

Зелёнка — это раствор бриллиантового зеленого, который обладает антисептическими свойствами. Применение зелёнки в качестве профилактического и лечебного средства для томатов имеет несколько целей:

    1. профилактика грибковых и бактериальных заболеваний. Зелёнка помогает предотвратить развитие фитофтороза, альтернариоза, бактериального рака и других распространённых недугов томатов;
    2. борьба с вредителями. Раствор зелёнки неблагоприятно действует на тлю, паутинного клеща и других насекомых-вредителей;
    3. заживление повреждений. Зелёнка способствует быстрому заживлению механических повреждений, возникающих в процессе обработки или при уходе за растениями.

Для наибольшей эффективности опрыскивание зеленкой проводят регулярно, например, раз в 7-10 дней, начиная с высадки рассады в грунт.

Зачем применяют фурацилин для томатов?

Фурацилин — это антисептический препарат, применяемый в медицине и ветеринарии. В огородничестве его используют для профилактики и лечения бактериальных и грибковых заболеваний томатов.

Опрыскивание фурацилином помогает:

  1. предотвратить развитие бактериального рака, бурой пятнистости и других распространённых недугов;
  2. ускорить заживление повреждений, возникших в результате механических воздействий;
  3. повысить устойчивость растений к стрессовым факторам.

Как правило, фурацилин применяют в качестве альтернативы или дополнения к обработке зеленкой. Оба этих препарата считаются эффективными и безопасными для томатов.

Таким образом, опрыскивание помидоров зеленкой и фурацилином — это действенные агротехнические приёмы, позволяющие защитить растения от вредителей и болезней. Однако следует помнить, что чрезмерное применение химических препаратов также может нанести вред, поэтому важно соблюдать рекомендованные дозировки и кратность обработок.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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