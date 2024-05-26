Ценное органическое удобрение: это средство — источник важных питательных веществ для растений, обязательно стоит внести

В чём заключается польза коровяка?

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Коровяк является ценным органическим удобрением для растений. Его польза заключается в следующем:

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Питательные вещества. Коровяк содержит множество питательных веществ, таких как азот, фосфор, калий и другие микроэлементы, необходимые для здорового роста и развития растений.

Улучшение почвы. Коровяк способствует улучшению структуры почвы, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой. Это помогает улучшить водопроницаемость и удержание влаги, а также способствует росту корней растений.

Биологическая активность. Коровяк содержит микроорганизмы, которые помогают разложить органические вещества и улучшить биологическую активность почвы.

Коровяк можно использовать в любое время года, однако наилучший эффект обычно достигается, когда он добавляется в почву весной перед посадкой или осенью после уборки урожая. Это позволяет растениям получить необходимые питательные вещества для активного роста и развития.