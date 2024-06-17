Нежный и ароматный омлет со шпинатом и помидорами на завтрак

Многие считают яйца идеальным выбором для завтрака. С яйцом можно приготовить много блюд. Их можно варить, сделать омлет, испечь блины. Предлагаем вам полезный рецепт омлета со шпинатом и помидорами. Он насыщает и даёт вам столь необходимую энергию на предстоящий день.
Помимо того, что яйца являются отличным и недорогим источником белка, они богаты селеном, витаминами D и B6, а также необходимыми минералами, такими как цинк, медь и железо.
В то время как шпинат обеспечит вас хорошей дозой фолиевой кислоты, железа и кальция, помидоры удовлетворят потребности организма в калии, фолиевой кислоте и витамине К.
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