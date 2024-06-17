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Нежный и ароматный омлет со шпинатом и помидорами на завтрак

Омлет со шпинатом и помидорами: заряд бодрости на весь день

1:29
Еда

Многие считают яйца идеальным выбором для завтрака. С яйцом можно приготовить много блюд. Их можно варить, сделать омлет, испечь блины. Предлагаем вам полезный рецепт омлета со шпинатом и помидорами. Он насыщает и даёт вам столь необходимую энергию на предстоящий день.

Омлет со шпинатом и помидорами: заряд бодрости на весь день
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Помимо того, что яйца являются отличным и недорогим источником белка, они богаты селеном, витаминами D и B6, а также необходимыми минералами, такими как цинк, медь и железо.

В то время как шпинат обеспечит вас хорошей дозой фолиевой кислоты, железа и кальция, помидоры удовлетворят потребности организма в калии, фолиевой кислоте и витамине К. 

Ингредиенты

  • 2 помидора
  • 1 чайная ложка растительного масла
  • 3 столовые ложки тёртых кубиков сыра
  • Соль по необходимости
  • 1 чашка шпината
  • 1 луковица
  • 4 яйца
  • Молотый чёрный перец

Приготовление

  1. Нарежьте лук, вымойте помидоры и листья шпината и тоже нарежьте. Обжарьте на сковороде лук и помидоры. добавьте шпинат и продолжайте готовить, затем переложите обжаренные овощи в миску.
  2. В другой миске взбейте миксером яйца, смешайте с обжаренными овощами. Вылейте яичную смесь на сковороду. 
  3. Добавьте немного сыра в омлет, посолите и поперчите.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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