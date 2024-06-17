Согласно новому законопроекту человек не должен получать ниже минимального размера оплаты труда

В Госдуму внесен законопроект о запрете выдачи заработной платы наличными суммами ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, отметив, что согласно Трудовому кодексу, размер заработной платы не может быть ниже установленного МРОТ. Однако можно устанавливать оклады и тарифные ставки, частью которых могут быть выплаты ниже МРОТ, но при условии, что итоговая сумма, включая дополнительные выплаты, не будет ниже этого уровня. Об этом сообщает "Российская газета".
На деле некоторые работники получают на руки суммы ниже МРОТ из-за вычета НДФЛ, а также при отсутствии работы из-за отпуска или болезни. Это ставит их в неблагоприятное положение и может привести работодателей к штрафам.
Предлагаемый законопроект обязывает работодателя выплачивать заработную плату именно в "чистом" виде, исключая ситуации, когда работники получают различные суммы из-за налогов и льгот. Данное предложение направлено на устранение несправедливостей и обеспечение равных условий для всех работников.
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