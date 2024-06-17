Согласно новому законопроекту человек не должен получать ниже минимального размера оплаты труда

Законопроект о запрете выдачи заработной платы ниже МРОТ внесен в Госдуму

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуму внесен законопроект о запрете выдачи заработной платы наличными суммами ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ). С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, отметив, что согласно Трудовому кодексу, размер заработной платы не может быть ниже установленного МРОТ. Однако можно устанавливать оклады и тарифные ставки, частью которых могут быть выплаты ниже МРОТ, но при условии, что итоговая сумма, включая дополнительные выплаты, не будет ниже этого уровня. Об этом сообщает "Российская газета".

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На деле некоторые работники получают на руки суммы ниже МРОТ из-за вычета НДФЛ, а также при отсутствии работы из-за отпуска или болезни. Это ставит их в неблагоприятное положение и может привести работодателей к штрафам.

Предлагаемый законопроект обязывает работодателя выплачивать заработную плату именно в "чистом" виде, исключая ситуации, когда работники получают различные суммы из-за налогов и льгот. Данное предложение направлено на устранение несправедливостей и обеспечение равных условий для всех работников.