Аллергики, плачьте: главный миф о гипоаллергенных кошках

Ветеринары развеяли миф о кошках

0:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Учёные утверждают, что сама по себе кошачья шерсть не обладает аллергенными свойствами.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На самом деле, шерсть служит резервуаром, где накапливаются аллергенные белки. Таким образом, не существует пород кошек, которые полностью не вызывают аллергию, как отмечают специалисты.

Эксперты подчёркивают, что аллергенами являются не шерсть кошки, а слюна, кожное сало, выделения и слущенные чешуйки кожи.

В настоящее время учёные стремятся создать породу кошек, у которых будет блокирована выработка аллергенного белка Fel d1.