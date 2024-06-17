Аллергики, плачьте: главный миф о гипоаллергенных кошках

Учёные утверждают, что сама по себе кошачья шерсть не обладает аллергенными свойствами.
На самом деле, шерсть служит резервуаром, где накапливаются аллергенные белки. Таким образом, не существует пород кошек, которые полностью не вызывают аллергию, как отмечают специалисты.
Эксперты подчёркивают, что аллергенами являются не шерсть кошки, а слюна, кожное сало, выделения и слущенные чешуйки кожи.
В настоящее время учёные стремятся создать породу кошек, у которых будет блокирована выработка аллергенного белка Fel d1.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.