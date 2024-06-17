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Подорожание услуг ЖКХ с 1 июля будет смягчено для некоторых жильцов, которых освободят от уплаты комиссии

Юрист Моисеев напомнил, кого освободят от комиссии за оплату услуг ЖКХ

1:20
Недвижимость

С 1 июля вступает в силу распоряжение правительства №1059-р, освобождающее ряд категорий граждан от комиссии за оплату услуг ЖКХ. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев напомнил, кого затронет послабление.

Юрист Моисеев напомнил, кого освободят от комиссии за оплату услуг ЖКХ
Фото: Управа Южнопортового района города Москвы is licensed under Public domain

"Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане", — сказал он агентству "Прайм".

  1. граждане старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи;
  2. пенсионеры;
  3. инвалиды;
  4. ветераны боевых действий;
  5. члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Их освободят также от уплаты пеней при несвоевременном внесении квартплаты.

Решение призвано устранить коллизию, объяснил юрист. До сентября 2020 года банковская комиссия была включена в коммунальные тарифы, а когда её стали взимать отдельно, льгота у тех, кому она положена, перестала на эти расходы распространяться. Новация устранит эту несправедливость, заключил Моисеев.

Таким образом, традиционное повышение квартплаты с 1 июля будет несколько смягчено для льготников.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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