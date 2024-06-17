Подорожание услуг ЖКХ с 1 июля будет смягчено для некоторых жильцов, которых освободят от уплаты комиссии

С 1 июля вступает в силу распоряжение правительства №1059-р, освобождающее ряд категорий граждан от комиссии за оплату услуг ЖКХ. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев напомнил, кого затронет послабление.
"Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане", — сказал он агентству "Прайм".
Их освободят также от уплаты пеней при несвоевременном внесении квартплаты.
Решение призвано устранить коллизию, объяснил юрист. До сентября 2020 года банковская комиссия была включена в коммунальные тарифы, а когда её стали взимать отдельно, льгота у тех, кому она положена, перестала на эти расходы распространяться. Новация устранит эту несправедливость, заключил Моисеев.
Таким образом, традиционное повышение квартплаты с 1 июля будет несколько смягчено для льготников.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.