Подорожание услуг ЖКХ с 1 июля будет смягчено для некоторых жильцов, которых освободят от уплаты комиссии

Юрист Моисеев напомнил, кого освободят от комиссии за оплату услуг ЖКХ

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 1 июля вступает в силу распоряжение правительства №1059-р, освобождающее ряд категорий граждан от комиссии за оплату услуг ЖКХ. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев напомнил, кого затронет послабление.

Фото: Управа Южнопортового района города Москвы is licensed under Public domain

"Несмотря на то, что категорий всего пять, в него войдут многие граждане", — сказал он агентству "Прайм".

граждане старше 18 лет, входящие в состав многодетной семьи; пенсионеры; инвалиды; ветераны боевых действий; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Их освободят также от уплаты пеней при несвоевременном внесении квартплаты.

Решение призвано устранить коллизию, объяснил юрист. До сентября 2020 года банковская комиссия была включена в коммунальные тарифы, а когда её стали взимать отдельно, льгота у тех, кому она положена, перестала на эти расходы распространяться. Новация устранит эту несправедливость, заключил Моисеев.

Таким образом, традиционное повышение квартплаты с 1 июля будет несколько смягчено для льготников.