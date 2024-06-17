61-летний Григорий Лепс сделал предложение руки и сердца 18-летней студентке Авроре Кибе

Певец Григорий Лепс прощается с холостяцким статусом и берёт в жёну юную студентку.
Как сообщает "Комсомольская правда", друзья Лепса подтвердили намерение 61-летнего артиста женится на 18-летней студентке МГИМО Авроре Кибе, в компании с которой он пришёл на премию "Муз-ТВ".
Сообщается, что с будущей невестой Лепса познакомили родители его избранницы. Исполнитель хита "Рюмка водки на столе", по данным инсайдеров, уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Мама избранницы одобрила отношения дочери со звездой.
Поклонники народного артиста России подмечают забавное обстоятельство — дочь Лепса старше его будущей жены.
Григорий Лепс недавно пережил развод с супругой и мамой своих троих детей Анной Шаплыковой, с которой он прожил в браке около 20 лет.
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