Европейцы начинают привыкать к употреблению насекомых вместо мяса

Европейцы осваивают насекомых как новый источник белка

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейцы все чаще сталкиваются с идеей использования насекомых как альтернативного источника белка. Одна россиянка, живущая в континентальной Европе, поделилась своим опытом участия в этом движении. Она отметила, что хотя массовое потребление насекомых в Европе еще не началось, люди начинают привыкать к их наличию на общественных мероприятиях и в магазинах.

Фото: www.flickr.com by McKay Savage from London, UK is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Примером этого является фестиваль экзотической кухни, где посетителям предлагали попробовать жареных кузнечиков и червей. Россиянка также рассказала, что в некоторых зоопарках проводятся игры с награждениями, где вместо сладостей победителям предлагают жареных червей с чесночным вкусом.

Эксперты связывают эту тенденцию с прогнозами о будущей нехватке традиционного мяса и рыбы из-за перенаселения и климатических изменений. Насекомые, доступные в больших количествах, могут стать альтернативой традиционным продуктам питания. Хотя ведутся исследования по созданию искусственного мяса, эта технология пока остается дорогой.

Наибольший интерес к насекомым проявляет молодежь. Россиянка заметила, как подростки заказывали в вагоне-ресторане червей с сырным вкусом и угощали ими своих родственников и друзей.

Хотя массового ажиотажа вокруг насекомых пока нет, ученые считают, что постепенные меры медленно формируют восприятие людей. Важно отметить, что изменения во взглядах происходят в первую очередь через молодое поколение, которое более открыто к новшествам.