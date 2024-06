Европейцы начинают привыкать к употреблению насекомых вместо мяса

Европейцы все чаще сталкиваются с идеей использования насекомых как альтернативного источника белка. Одна россиянка, живущая в континентальной Европе, поделилась своим опытом участия в этом движении. Она отметила, что хотя массовое потребление насекомых в Европе еще не началось, люди начинают привыкать к их наличию на общественных мероприятиях и в магазинах.

Фото: www.flickr.com by McKay Savage from London, UK is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license