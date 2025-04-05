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Распад Тату довёл Лену Катину: певица рассказала о самом тяжёлом периоде и спасении

0:57
Шоу-бизнес

Лена Катина рассказала в беседе с kp.ru, что в период существования группы "Тату" она жила в бешеном ритме и из-за огромной популярности начала страдать звёздной болезнью, однако мама и подруги Лены разложили ей всё по полочкам, объяснили, что с ней происходит, и таким образом опустили её на землю.

Лена Катина
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лена Катина

Также Катина призналась, что после распада группы она стала подавленной и растерянной. Она не привыкла существовать вне группы и просто не знала, чем заняться дальше.

"Это был очень тяжёлый период. Я поняла, что не справляюсь. Пошла к психологу, сказала: "Мне кажется, у меня депрессия", и мы начали работать", — признала экс-солистка.

В конце концов она нашла себя в сольном проекте, который стал не настолько популярным, как "Тату", но зато Катина почувствовала, что теперь это действительно её личное пространство.

Уточнения

Еле́на Серге́евна Ка́тина (род. 4 октября 1984, Москва) — российская исполнительница, автор песен и бывшая солистка поп-группы t.A.T.u. C 2009 года участвует в международном сольном проекте Lena Katina.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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