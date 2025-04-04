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Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит

1:45
Авто

Производители автомобилей устанавливают для каждой модели рекомендуемый интервал замены моторного масла — обычно это 10-15 тысяч километров. Однако реальная эксплуатация, особенно в России, диктует свои условия. Постоянные пробки, холостые обороты, перепады температур и агрессивная езда — всё это увеличивает нагрузку на двигатель и ускоряет старение масла.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

Многие опытные водители уверены: чтобы мотор служил дольше, масло стоит менять чаще. И в этом есть здравый смысл. Дело в том, что пробег не всегда отражает фактическую нагрузку на двигатель. Например, стоя в пробке, мотор работает, но счётчик километров почти не меняется. Поэтому более точный способ контроля - это использование моточасов. Если автомобиль не оснащён ими с завода, можно установить прибор отдельно: это недорого и помогает отслеживать реальное "время жизни" масла.

Особенно актуален такой подход для автомобилей с турбомоторами. Компактные, но мощные двигатели сегодня нередко работают на пределе своих возможностей. В условиях высоких температур масло быстро теряет свои свойства, образуется нагар, снижается защита деталей, появляется риск царапин и перегрева. В такой ситуации интервал замены в 10 тысяч километров - уже перебор.

Поэтому специалисты советуют: если вы ездите в городе, стоите в пробках, эксплуатируете машину в сложных условиях — лучше менять масло каждые 7-8 тысяч километров. Это простая мера, которая способна продлить ресурс мотора и сэкономить на ремонте в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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