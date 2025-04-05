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ТОП-5 самых редких грузовиков СССР, которые мало кто видел

2:39
Авто

В СССР выпускалось огромное количество грузовиков, но среди них были модели, которые так и не стали массовыми.

Экспериментальный ЗИЛ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Экспериментальный ЗИЛ

Некоторые из них существовали в единичных экземплярах, другие выпускались ограниченными сериями или использовались в специфических сферах. Давайте вспомним 5 самых редких советских грузовиков, которые могли видеть лишь немногие.

1. ЗИЛ-135П

Этот необычный грузовик-амфибия создавался специально для военных нужд. Он имел четыре ведущих моста и мог передвигаться по воде благодаря водомётным двигателям. Машина была создана в небольшом количестве и использовалась в армии для транспортировки тяжёлых грузов по труднопроходимой местности.

2. ГАЗ-16

Редчайший экспериментальный грузовик-амфибия, который появился в конце 1950-х. Он был создан на основе ГАЗ-63 и предназначался для военных и спасательных операций. Однако проект так и не вышел в массовое производство из-за сложности конструкции.

 

3. НАМИ-0127

Этот необычный грузовик был разработан в 1950-х годах и отличался электрической трансмиссией. Опытный образец использовался для испытаний, но серийное производство так и не началось. На тот момент электрические грузовики были слишком сложными и дорогими для массового использования.

4. КрАЗ-256Б1-030

Редкая модификация знаменитого КрАЗа с газотурбинным двигателем. В СССР активно экспериментировали с турбинными грузовиками, но из-за высокого расхода топлива и сложности в эксплуатации проект свернули, оставив лишь несколько прототипов.

5. МАЗ-7907

Огромный двенадцатиосный грузовик, созданный в 1980-х для перевозки межконтинентальных баллистических ракет. Машина оснащалась электромеханической трансмиссией и могла перевозить до 150 тонн. Из-за высокой стоимости проект не получил развития, и сегодня такие машины можно увидеть только в музеях.

Эти грузовики были настоящими технологическими экспериментами своего времени. Многие из них опередили свою эпоху, но так и не стали массовыми. Сегодня они представляют огромную ценность для любителей советской техники и коллекционеров.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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