ТОП-5 самых редких грузовиков СССР, которые мало кто видел

В СССР выпускалось огромное количество грузовиков, но среди них были модели, которые так и не стали массовыми.
Некоторые из них существовали в единичных экземплярах, другие выпускались ограниченными сериями или использовались в специфических сферах. Давайте вспомним 5 самых редких советских грузовиков, которые могли видеть лишь немногие.
1. ЗИЛ-135П
Этот необычный грузовик-амфибия создавался специально для военных нужд. Он имел четыре ведущих моста и мог передвигаться по воде благодаря водомётным двигателям. Машина была создана в небольшом количестве и использовалась в армии для транспортировки тяжёлых грузов по труднопроходимой местности.
2. ГАЗ-16
Редчайший экспериментальный грузовик-амфибия, который появился в конце 1950-х. Он был создан на основе ГАЗ-63 и предназначался для военных и спасательных операций. Однако проект так и не вышел в массовое производство из-за сложности конструкции.
3. НАМИ-0127
Этот необычный грузовик был разработан в 1950-х годах и отличался электрической трансмиссией. Опытный образец использовался для испытаний, но серийное производство так и не началось. На тот момент электрические грузовики были слишком сложными и дорогими для массового использования.
4. КрАЗ-256Б1-030
Редкая модификация знаменитого КрАЗа с газотурбинным двигателем. В СССР активно экспериментировали с турбинными грузовиками, но из-за высокого расхода топлива и сложности в эксплуатации проект свернули, оставив лишь несколько прототипов.
5. МАЗ-7907
Огромный двенадцатиосный грузовик, созданный в 1980-х для перевозки межконтинентальных баллистических ракет. Машина оснащалась электромеханической трансмиссией и могла перевозить до 150 тонн. Из-за высокой стоимости проект не получил развития, и сегодня такие машины можно увидеть только в музеях.
Эти грузовики были настоящими технологическими экспериментами своего времени. Многие из них опередили свою эпоху, но так и не стали массовыми. Сегодня они представляют огромную ценность для любителей советской техники и коллекционеров.
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