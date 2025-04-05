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Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме

2:05
Недвижимость

Не у всех есть возможность жить в квартире из журналов, но почти каждый старается сделать дом аккуратным и уютным. Удивительно, но порой даже одна неудачная деталь способна разрушить весь образ. Особенно если она буквально "кричит" о нехватке средств.

Квартира студия
Фото: Designed by Freepik by katemangostar is licensed under Public domian
Квартира студия

Вот 5 предметов, которые незаметно выдают финансовые трудности и делают интерьер визуально бедным.

1. Мебель из прошлого века

Советская мебель действительно надёжна. Но её внешний вид нередко говорит: "Мне лет сорок, и на замену пока не накопили". Если стол или шкаф достались по наследству и вы не готовы от них отказаться — это нормально. Но лучше освежить их внешний вид. Покраска, новые ручки или лёгкая реставрация творят чудеса и делают такие вещи стильными.

2. Армия диванных подушек

Одна-две подушки добавляют уюта. Но если диван напоминает спальное место принцессы на горошине, становится очевидно: их используют вместо другого декора. Избыток подушек не украсит комнату, а создаст ощущение тесноты и неопрятности.

3. Реплики дизайнерской мебели и картин

Интерьер может быть безупречным, но стоит повесить репродукцию "Звёздной ночи" или поставить подделку кресла Eames — и весь шарм улетучивается. Гораздо достойнее смотрятся простые, но оригинальные вещи, чем подделки под "дорого-богато".

4. Посуда с печальным прошлым

Сколотые чашки, ободранные тарелки и поцарапанные миски — прямое свидетельство, что на новую посуду пока нет средств. Но базовый набор из белой керамики стоит совсем недорого и сразу преображает кухню.

5. Изношенная обивка

Если у дивана "протёртые локти" и торчит наполнитель — это бросается в глаза первым делом. Новый чехол или перетяжка стоят меньше, чем кажется, а результат — как после полноценного ремонта.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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