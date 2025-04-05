Что умеют умные часы Garmin? 4 редкие функции, о которых вы не знали

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

У умных часов Garmin огромное сообщество поклонников, активно делящихся опытом пользования. Несмотря на то, что об этих часах сказано уже немало, в них все еще есть полезные функции, о которых знают далеко не все.

Фото: garmin is licensed under free more info Умные часы garmin

Неважно, где вы находитесь в меню или какое приложение открыто — вернуться к циферблату можно буквально в одно движение. Просто накройте экран ладонью, и он погаснет. Когда дисплей снова активируется (а это может занять до четырех секунд в зависимости от модели), перед вами снова окажется главный экран. Это удобно, если нужно быстро закрыть текущее приложение без лишних нажатий.

Одна из самых недооцененных возможностей Garmin — возможность назначать собственные ярлыки. Вы можете установить до семи различных сочетаний кнопок, включая такие варианты как:

1. удержание кнопки "Старт";

2. удержание кнопки "Назад";

3. удержание кнопки "Свет";

4. одновременное нажатие "Старт + Вниз";

5. "Старт + Вверх";

6. "Назад + Вверх";

7. "Назад + Свет".

Каждому сочетанию можно присвоить действие: от включения секундомера до блокировки экрана, запуска режима сна, смены вида активности или отправки данных о пульсе. Это позволяет адаптировать часы под себя и упростить доступ к нужным функциям.

Garmin может использовать AMOLED-дисплей как световой источник. Он станет ярко-белым и отлично осветит путь. Яркость можно регулировать — если снизить ее до минимума, экран станет красным, чтобы не слепить в темноте. Использовать часы в качестве фонарика во многих ситуациях гораздо удобнее, чем смартфон: никакой ослепляющей вспышки и возни с автоотключением подсветки. Всё быстро и под рукой.

В часах Garmin скрывается гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Эти функции — лишь малая часть того, что делает их действительно универсальным спутником в повседневной жизни и приключениях, передает mobilmania. zive.

Уточнения

Диспле́й — электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации. Дисплеем в большинстве случаев можно назвать часть законченного устройства, используемую для отображения цифровой, цифро-буквенной или графической информации электронным способом.



