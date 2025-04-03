Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется

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1:27
Авто

Топливо - одна из самых затратных статей для любого автомобилиста. Многие водители уже привыкли к постоянным тратам на бензин или дизель, но есть и те, кто не сдаётся и ищет надёжные способы экономии. При этом далеко не каждый готов идти на сомнительные риски вроде покупки топлива у ненадёжных продавцов. А вот использовать проверенные и безопасные лайфхаки — отличное решение. Один из самых простых и эффективных способов снизить расход топлива — соблюдение скоростного режима.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Секрет кроется в физике

Чем выше скорость автомобиля, тем сильнее сопротивление воздуха. Особенно заметен скачок расхода топлива, если машина разгоняется более чем до 100 км/ч. В этом режиме аэродинамическое сопротивление растёт почти в геометрической прогрессии, а за ним и расход горючего.

Оптимальная скорость для экономии

Опытные водители советуют придерживаться скорости до 90 км/ч — именно на этом уровне расход топлива минимален. В городских условиях это легко соблюдать благодаря ограничениям ПДД, а за городом — достаточно просто контролировать спидометр и избегать лишних разгонов.

Таким образом, соблюдая разумный скоростной режим, можно не только повысить безопасность, но и сэкономить на топливе без каких-либо технических ухищрений или дорогостоящих доработок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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