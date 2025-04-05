Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту

Если вы когда-либо пробовали сидр и он вам пришёлся по вкусу, то яблочная медовуха точно не оставит вас равнодушными. В отличие от сидра, она крепче (до 12%), насыщеннее и более ароматная. При этом лёгкое игристое послевкусие делает её идеальной для жарких летних вечеров или дружеских посиделок. Главное — использовать спелые, кисло-сладкие яблоки (вроде грушовки или белого налива) и настоящий мёд без примесей.
Яблоки — 3 кг
Мёд — 1,5 л
Дрожжи винные — 2 г
Сахар — 60 г
Вода — по необходимости
1. Подготовка.
Измельчите яблоки и выжмите из них сок. Всё в рецепте рассчитано на 1,5 л сока.
2. Варим сыту.
Разведите мёд в 3 л воды, доведите до кипения, уберите пену. Варите на слабом огне, пока пена исчезнет. Верните объем до первоначального, остудите до 30°C.
3. Брожение.
Смешайте с яблочным соком. Часть смеси (250 мл) соедините с дрожжами, дайте настояться 30 минут. Затем влейте дрожжевой раствор в общую массу. Закройте банку гидрозатвором и оставьте на месяц.
4. Осветление.
Слейте в чистую ёмкость, оставляя осадок. Оставьте под гидрозатвором ещё на 3 дня и повторите процедуру.
5. Газирование.
Разлейте по бутылкам, добавьте в каждую немного сахара (на 7 см до горлышка не доливайте). Плотно закройте и оставьте на 3 недели.
6. Созревание.
Уберите в холодильник ещё на пару недель. Подавать лучше хорошо охлаждённой!
Медову́ха - русский слабоалкогольный напиток с содержанием 1,2-9,0 % объёмных долей этилового спирта, приготавливаемый методом брожения из воды, мёда (не менее 8 %) и дрожжей, либо простым смешиванием воды, мёда и спирта.
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