Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы когда-либо пробовали сидр и он вам пришёлся по вкусу, то яблочная медовуха точно не оставит вас равнодушными. В отличие от сидра, она крепче (до 12%), насыщеннее и более ароматная. При этом лёгкое игристое послевкусие делает её идеальной для жарких летних вечеров или дружеских посиделок. Главное — использовать спелые, кисло-сладкие яблоки (вроде грушовки или белого налива) и настоящий мёд без примесей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain настойка имбирная

Что нужно:

Яблоки — 3 кг

Мёд — 1,5 л

Дрожжи винные — 2 г

Сахар — 60 г

Вода — по необходимости

Как приготовить:

1. Подготовка.

Измельчите яблоки и выжмите из них сок. Всё в рецепте рассчитано на 1,5 л сока.

2. Варим сыту.

Разведите мёд в 3 л воды, доведите до кипения, уберите пену. Варите на слабом огне, пока пена исчезнет. Верните объем до первоначального, остудите до 30°C.

3. Брожение.

Смешайте с яблочным соком. Часть смеси (250 мл) соедините с дрожжами, дайте настояться 30 минут. Затем влейте дрожжевой раствор в общую массу. Закройте банку гидрозатвором и оставьте на месяц.

4. Осветление.

Слейте в чистую ёмкость, оставляя осадок. Оставьте под гидрозатвором ещё на 3 дня и повторите процедуру.

5. Газирование.

Разлейте по бутылкам, добавьте в каждую немного сахара (на 7 см до горлышка не доливайте). Плотно закройте и оставьте на 3 недели.

6. Созревание.

Уберите в холодильник ещё на пару недель. Подавать лучше хорошо охлаждённой!

Уточнения

Медову́ха - русский слабоалкогольный напиток с содержанием 1,2-9,0 % объёмных долей этилового спирта, приготавливаемый методом брожения из воды, мёда (не менее 8 %) и дрожжей, либо простым смешиванием воды, мёда и спирта.

