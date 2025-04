Венера оживает: учёные раскрыли секрет её вулканов

Наука

Венера долгое время считалась мёртвой с геологической точки зрения планетой. Но новые расчёты учёных из Вашингтонского университета ставят это под сомнение. Они показали, что кора Венеры может быть достаточно тонкой и горячей, чтобы поддерживать конвекцию — процесс, при котором тёплые породы поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз.

Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

Если это действительно так, то именно конвекция может объяснять необычно высокую вулканическую активность на планете. На поверхности Венеры насчитываются десятки тысяч вулканов, и теперь у нас появляется реальное объяснение, почему они там.

Ранее считалось, что подобные процессы возможны только глубоко внутри планеты, но новые модели показывают: движение магмы может происходить и ближе к поверхности, влияя на расположение и тип вулканов. Это меняет наше понимание внутреннего устройства Венеры и даёт учёным новые зацепки для будущих миссий.

Исследование, опубликованное в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors, может стать поворотным моментом в изучении нашей раскалённой соседки. Теперь Венера может считаться одной из самых геологически активных планет Солнечной системы.

Уточнения

Вене́ра — вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры.