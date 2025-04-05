Щербаков не разрешает жене купить без спроса даже мороженое: у нас есть дома вода

Stand Up комик Алексей Щербаков признался, что его жена спрашивает у него разрешение даже на мелкие покупки.

Фото: ВК-аккаунт Алексея Щербакова is licensed under public doman Комик Алексей Щербаков

Алексей Щербаков не стал скрывать, что существенно ограничил жену в распоряжении финансовыми средствами.

Звезда "ЧБД" объяснил, что его супруга звонит ему с просьбой разрешить купить себе мороженое. Юморист отметил, что позволяет супруге побаловать себя сладким. На покупку воды он ей дал добро без звонков.

Щербаков не удержался и развил ситуацию с тем, как могла выглядеть ситуация с запретом на покупку воды.

"У нас есть дома вода. Ну ты же знаешь. Вышла из дома, не могла попить что ли", — разыграл сценку комик в беседе с Ириной Мягковой.

Артист признал, что некоторый бытовой абьюз в их семейной жизни присутствует. Он уверен, что если бы его жена обеспечивала, то он бы спрашивал у неё разрешение совершить ту или иную покупку.

Уточнения

Стенда́п-коме́дия (стенда́п) (англ. stand-up comedy) — комедийный жанр, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря напрямую со зрителями.



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