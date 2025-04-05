Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как быстро убрать пятна с дивана: простые средства, которые есть у каждой хозяйки
Этот десерт разрешён в пост — а вкус точно понравится всем
Как закаливание рассады может спасти ваш урожай? Узнайте секреты
Чай после обеда? Вот почему это портит весь эффект от еды
Черная полоска на зеркале, которая спасает от ДТП — но водители даже не знают, зачем она
Весной 2025 выбирайте эти оттенки для макияжа — это будет хит
Что умеют умные часы Garmin? 4 редкие функции, о которых вы не знали
7 лучших сортов ежевики для вашей дачи: выбираем идеальный
Распад Тату довёл Лену Катину: певица рассказала о самом тяжёлом периоде и спасении

Щербаков не разрешает жене купить без спроса даже мороженое: у нас есть дома вода

Шоу-бизнес

Stand Up комик Алексей Щербаков признался, что его жена спрашивает у него разрешение даже на мелкие покупки.

Комик Алексей Щербаков
Фото: ВК-аккаунт Алексея Щербакова is licensed under public doman
Комик Алексей Щербаков

Алексей Щербаков не стал скрывать, что существенно ограничил жену в распоряжении финансовыми средствами.

Звезда "ЧБД" объяснил, что его супруга звонит ему с просьбой разрешить купить себе мороженое. Юморист отметил, что позволяет супруге побаловать себя сладким. На покупку воды он ей дал добро без звонков.

Щербаков не удержался и развил ситуацию с тем, как могла выглядеть ситуация с запретом на покупку воды.

"У нас есть дома вода. Ну ты же знаешь. Вышла из дома, не могла попить что ли", — разыграл сценку комик в беседе с Ириной Мягковой.

Артист признал, что некоторый бытовой абьюз в их семейной жизни присутствует. Он уверен, что если бы его жена обеспечивала, то он бы спрашивал у неё разрешение совершить ту или иную покупку.

Уточнения

Стенда́п-коме́дия (стенда́п) (англ. stand-up comedy) — комедийный жанр, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря напрямую со зрителями. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Недвижимость
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме Аудио 
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Садоводство, цветоводство
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Последние материалы
Этот десерт разрешён в пост — а вкус точно понравится всем
Как закаливание рассады может спасти ваш урожай? Узнайте секреты
Чай после обеда? Вот почему это портит весь эффект от еды
Черная полоска на зеркале, которая спасает от ДТП — но водители даже не знают, зачем она
Щербаков не разрешает жене купить без спроса даже мороженое: у нас есть дома вода
Весной 2025 выбирайте эти оттенки для макияжа — это будет хит
Что умеют умные часы Garmin? 4 редкие функции, о которых вы не знали
6 апреля: канун Благовещения и покорение Северного полюса
7 лучших сортов ежевики для вашей дачи: выбираем идеальный
Распад Тату довёл Лену Катину: певица рассказала о самом тяжёлом периоде и спасении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.