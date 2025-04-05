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Рисовая вода — шикарный натуральный тоник и маска: как приготовить и использовать

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Рис — один из самых важных продуктов питания в мире, который используется в разных культурах и служит основным источником энергии для организма. Он богат углеводами, клетчаткой, витаминами и минералами. Поэтому вода, оставшаяся после варки риса, известная как рисовый отвар, находит применение как в кулинарии, так и в медицине.

Рис
Фото: commons.wikimedia.org by gran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рис

Было доказано, что рисовая вода помогает при проблемах с пищеварением, успокаивает и увлажняет кожу.

Как применять рис для ухода за кожей лица

В косметической индустрии рисовая вода ценится за свои увлажняющие и антиоксидантные свойства, что делает её популярной основой для масок и средств по уходу за кожей.

Рисовая вода известна своими увлажняющими, успокаивающими и осветляющими эффектами. Она регулирует жирность кожи, сужает поры и улучшает её текстуру. Приготовить рисовую воду можно дома, следуя простым шагам.

Однако важно соблюдать осторожность, так как неправильное использование может вызвать раздражение, предупреждает греческое издание The Issue.

Процесс приготовления рисовой воды для красоты кожи

  • Замочите белый рис в холодной воде на 30 минут до 2 часов.
  • Слейте воду, оставив жидкость, в которой варился рис. Эта молочная жидкость станет отличным средством для ухода за кожей.

Варианты применения рисовой воды в домашних условиях

  • Используйте рисовую воду как натуральный тоник. После приготовления храните её в холодильнике. Для нанесения на лицо возьмите ватный диск, смочите его в рисовой воде и аккуратно протрите кожу. Это поможет очистить её и тонизировать, а также удалить загрязнения.
  • Применяйте рисовую воду в виде маски. Смочите хлопчатобумажную ткань в воде и положите на лицо на 15 минут. После снятия маски кожа станет более увлажнённой и сияющей.

Не забывайте, что рис содержит фенольные соединения, которые помогают бороться с признаками старения, уменьшают морщины и защищают кожу от ультрафиолетового излучения.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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