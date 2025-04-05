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7 лучших сортов ежевики для вашей дачи: выбираем идеальный

2:47
Садоводство » Деревья и кустарники

Ежевика – это не только вкусная и полезная ягода, но и прекрасное украшение любого сада. Благодаря своей неприхотливости и высокой урожайности, ежевика становится всё более популярной среди садоводов. Если вы решили посадить этот замечательный кустарник на своей даче, важно выбрать подходящие сорта. 

Ежевика
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ежевика

Терн

Этот сорт выделяется тем, что у него нет колючек, что делает сбор урожая более комфортным. Ягоды отличаются сладким вкусом и крупными размерами. Терн хорошо переносит различные климатические условия и требует минимального ухода. 

Логанбери

Логанбери – это гибрид ежевики и малины. Эти ягоды имеют насыщенный вкус, а кусты дают обильный урожай. Логанбери отлично подходит для создания живой изгороди, так как его колючие побеги могут служить защитой. 

Сильванер

Этот сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Ягоды Сильванера крупные, сладкие и ароматные. Кусты требуют опоры и тщательно ухаживают, но щедро вознаграждают садовода за заботу.

Бойсенберри

Бойсенберри – это еще один гибрид, который сочетает в себе лучшие качества ежевики и малины. У него крупные, сочные ягоды с насыщенным вкусом и неповторимым ароматом. Этот сорт прекрасно растет в теплых климатах и требует хорошего освещения.

Коврик

Коврик — это любимец многих садоводов. Он славится своими сладкими и ароматными ягодами. Этот сорт содержит высокое количество витаминов и антиоксидантов, поэтому станет отличным выбором для здорового питания. Кусты требуют некоторого внимания, но щедро награждают за заботу.

Руби

Если вы ищете сорт, который можно успешно выращивать на юге России, обратите внимание на Руби. Это скороспелый сорт, плоды которого созревают ранним летом. Ягоды сладкие и сочные, отлично подходят для употребления в свежем виде или для консервации.

Чёрный принц

Этот сорт отличается высокой скоростью роста и обильным плодоношением. Ягоды Чёрного принца крупные, сочные и сладкие. Кусты требуют достаточного пространства для роста и поддержания, но впечатляют обилием урожая.

Выбор сорта ежевики зависит от климата, вашего опыта в садоводстве и предпочтений в вкусе. Все перечисленные сорта могут успешно расти на даче, если за ними правильно ухаживать. Не забывайте про полив, подкормку и обрезку – и ваш сад будет радовать вас обилием вкусных ягод!

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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