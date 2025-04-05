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Весной 2025 выбирайте эти оттенки для макияжа — это будет хит

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Весна — это время обновлений и ярких образов. В 2025 году в макияже будут популярны как мягкие пастельные, так и смелые яркие оттенки. Тени для век и помада могут не только подчеркнуть ваши черты, но и стать акцентом всего образа. Важно правильно подобрать их, чтобы создать гармоничный и стильный макияж, который будет в тренде.

Женщина, макияж
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж

Оттенки теней для весны 2025

Весной 2025 на пике популярности будут нейтральные оттенки, такие как светлый бежевый, пудровый и розовый. Эти тени идеально подходят для создания естественного макияжа, подчеркивая красоту глаз без излишней яркости. Также можно выбрать золотистые и бронзовые оттенки для вечернего макияжа, чтобы добавить блеска и элегантности.

Оттенки помад для весны 2025

Весной 2025 в тренде будут как нюдовые, так и яркие помады. Пастельные розовые и персиковые оттенки идеально подойдут для повседневного макияжа, а более насыщенные — например, ярко-красный и коралловый — станут отличным выбором для вечера. Эти оттенки добавляют свежести и легкости, подчеркивая естественность.

Подбирайте оттенки, которые подойдут вам и создайте идеальный весенний образ.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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