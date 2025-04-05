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Московские производители бьют рекорды! Масштабное сотрудничество с Ближним Востоком и Северной Африкой

1:42
Экономика

Московские производители активно развивают партнерские отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки.

дубай
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дубай

В прошлом году объем несырьевого экспорта Москвы на эти рынки увеличился более чем на 25%. Об этом рассказали заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По итогам 2024 года основными покупателями столичной продукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке стали Египет, Алжир, Саудовская Аравия, ОАЭ и Марокко, на которые пришлось около 75% московских поставок. Столица поставляет в эти страны товары строительной и химической отраслей, измерительные приборы, пожарные сигнализации, а также продукты питания.

В 2025 году планируется участие предприятий в крупных выставках и бизнес-миссиях в таких странах, как Иран, Алжир, Марокко, Египет, Кувейт, Иордания и Саудовская Аравия для продвижения экспорта московской продукции. Кроме того, запланированы переговоры с потенциальными зарубежными покупателями.

Также стоит отметить, что в результате бизнес-миссии, организованной центром "Моспром" в 2024 году в ОАЭ, один производитель кондитерских изделий заключил контракт на поставки продукции премиум-класса в Дубай, а другая компания наладила поставки 3D-принтеров в Саудовскую Аравию, согласно РИА Новости.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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