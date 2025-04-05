Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться

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Недвижимость

Если вы хотите, чтобы ваш интерьер оставался актуальным, важно обновить некоторые предметы, которые уже давно вышли из моды.

комната с цветами
Фото: https://commons.wikimedia.org by Iheywoo KOvhdwit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
комната с цветами

Например, зеркала в рамах "под золото" с завитушками. Когда-то такие элементы символизировали роскошь, но сегодня они выглядят как дешёвые театральные атрибуты. Вместо этого выберите матовые металлические рамки, которые легко впишутся в любой стиль, от лофта до скандинавского.

Ещё один признак устаревшего интерьера — стулья с гнутыми деревянными спинками в стиле 90-х. Они могут выглядеть как элемент памяти, но часто они превращают пространство в музей советского быта. Лучше заменить их на стулья с прямыми ножками и нейтральной обивкой. Если хотите добавить винтажный акцент, выбирайте мебель середины века, например, стулья на металлическом каркасе с кожаными сиденьями.

Ковры с яркими геометрическими узорами также стали антитрендом. Сегодня они ассоциируются с дешевыми хостелями, а не с уютным домом. Отдавайте предпочтение однотонным моделям или сдержанным абстрактным принтам, которые будут хорошо сочетаться с мебелью. 

Декор "в стиле прованс", включая искусственно состаренные шкафы и ситцевые занавески, давно потерял свою привлекательность и стал пародией на деревенский стиль. Вместо этого используйте натуральные материалы, такие как лён и необработанное дерево. 

Напольные вазы высотой в метр тоже давно не актуальны. Замените их на несколько небольших сосудов из керамики или стекла, расставленных на разных уровнях — это создаст ритм в интерьере, не перегружая пространство.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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