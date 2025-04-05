Новый чешский флагман: Skoda представила заряженный Elroq RS

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Компания Škoda официально представила спортивную версию своего компактного электрического кроссовера — Elroq RS. Публичный дебют модели состоялся в рамках Миланской недели дизайна, проходившей с 8 по 13 апреля 2025 года.​

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Elroq

Динамика и производительность

Elroq RS оснащён двумя электромоторами, обеспечивающими суммарную мощность в 340 лошадиных сил. Благодаря этому кроссовер разгоняется с 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды, что делает его самой динамичной моделью в линейке Škoda. Максимальная скорость ограничена отметкой в 180 км/ч. ​

Дизайн и оснащение

Внешне Elroq RS отличается агрессивным дизайном с чёрными акцентами на крыше, зеркалах и других элементах кузова. Фары получили новую графику, а задний бампер украшен сплошной светодиодной полосой. В салоне установлены спортивные сиденья с отделкой из микрофибры и контрастной зелёной строчкой, а также 13-дюймовый мультимедийный экран и обновлённая цифровая приборная панель. ​

Технологии и зарядка

Кроссовер поддерживает быструю зарядку мощностью до 185 кВт, позволяя восполнить заряд батареи с 10% до 80% всего за 26 минут при наличии соответствующей станции. Кроме того, Elroq RS оснащён системой полного привода и заниженной спортивной подвеской, что улучшает управляемость и устойчивость на дороге. ​

Конкуренция и перспективы

С выходом Elroq RS компания Škoda намерена составить конкуренцию таким моделям, как Peugeot e-3008 4x4 мощностью 320 л. с. Ожидается, что новинка появится в продаже ближе к концу 2025 года, а цены будут объявлены позже в апреле.

Уточнения

Škoda a s. ([ˈʃkoːda]) — крупнейший производитель автомобилей в Чешской Республике, со штаб-квартирой, расположенной в городе Млада-Болеслав.

