Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Интерьер с "дорогим" видом — мечта, которая вполне по карману. Чтобы комната казалась уютной, стильной и немного роскошной, не нужно скупать дизайнерские диваны за полмиллиона. Достаточно нескольких продуманных штрихов — и гостиная преобразится.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

1. Ковёр, который делает всё

Не зря ковры веками были символом достатка. Один эффектный ковёр способен сделать всю комнату визуально дороже и уютнее. Главное — не мельчить. Чем больше ковёр, тем просторнее и элегантнее выглядит помещение. Особенно удачны модели с мягким ворсом и благородными оттенками.

2. Диван с характером

Диван — сердце гостиной. Он задаёт тон всей комнате, поэтому экономить на нём точно не стоит. Лучше выбрать современную модель с качественной обивкой и интересной формой. Впечатление производят не только размеры и цвет, но и посадка, глубина, устойчивость — всё должно говорить: "здесь удобно и красиво".

3. Акценты в золоте

Два-три элемента с золотым отливом творят чудеса. Это может быть рамка для зеркала, поднос, ножки стола или даже абажур. Но важно не переборщить — излишек золота легко превратит гостиную в витрину ювелирного салона. Один-два акцента на фоне нейтральной палитры — и интерьер заиграет новыми красками.

4. Минимализм, но со вкусом

Мелкие безделушки на полках — главный враг дорогого интерьера. Лучше убрать лишнее и оставить только 2-3 продуманных декора: керамическую вазу, дизайнерскую свечу или абстрактную скульптуру. Минимум деталей + максимум качества = интерьер с претензией.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.





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