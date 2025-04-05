Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Популярная приправа против мух: секрет, о котором молчат все хозяйки
Секреты ухода, которые помогут отрастить шикарные ресницы и брови без салона
Критическая ошибка пенсионной системы? Кто рискует остаться без пенсии с 2026 года
Что скрывают глубины? Геологи открывают тайны погружающихся подземных слоёв в США
Лоза объяснил, почему ему приходится носить два телефона — айфон и андроид
Грозна, горда и молниеносна: эта птица из саванны убьёт змею быстрее, чем вы моргнёте
8 нарушений кошачьего протокола, которые питомец простит только если действительно вас любит
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Русский борщ на косточке: аромат, который выгонит соседей из дома — к вам на обед

Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок

1:50
Недвижимость

Интерьер с "дорогим" видом — мечта, которая вполне по карману. Чтобы комната казалась уютной, стильной и немного роскошной, не нужно скупать дизайнерские диваны за полмиллиона. Достаточно нескольких продуманных штрихов — и гостиная преобразится.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

1. Ковёр, который делает всё

Не зря ковры веками были символом достатка. Один эффектный ковёр способен сделать всю комнату визуально дороже и уютнее. Главное — не мельчить. Чем больше ковёр, тем просторнее и элегантнее выглядит помещение. Особенно удачны модели с мягким ворсом и благородными оттенками.

2. Диван с характером

Диван — сердце гостиной. Он задаёт тон всей комнате, поэтому экономить на нём точно не стоит. Лучше выбрать современную модель с качественной обивкой и интересной формой. Впечатление производят не только размеры и цвет, но и посадка, глубина, устойчивость — всё должно говорить: "здесь удобно и красиво".

3. Акценты в золоте

Два-три элемента с золотым отливом творят чудеса. Это может быть рамка для зеркала, поднос, ножки стола или даже абажур. Но важно не переборщить — излишек золота легко превратит гостиную в витрину ювелирного салона. Один-два акцента на фоне нейтральной палитры — и интерьер заиграет новыми красками.

4. Минимализм, но со вкусом

Мелкие безделушки на полках — главный враг дорогого интерьера. Лучше убрать лишнее и оставить только 2-3 продуманных декора: керамическую вазу, дизайнерскую свечу или абстрактную скульптуру. Минимум деталей + максимум качества = интерьер с претензией.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ
Шоу-бизнес
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ Аудио 
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Еда и рецепты
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Последние материалы
8 нарушений кошачьего протокола, которые питомец простит только если действительно вас любит
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Русский борщ на косточке: аромат, который выгонит соседей из дома — к вам на обед
Осторожно, развод на колесах: 7 схем, которые проворачивают в шиномонтаже
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Как эффективно избавиться от сорняков в трещинах на дорожке
Криштиану Роналду может вернуться в Европу: шансы Интера становятся всё выше
Елена Борщёва рассказала, как её травили в детстве из-за внешности
Эти животные не взрослеют никогда — и именно это сделало их почти бессмертными
Голубые зоны планеты: что едят живущие там люди, чтобы жить до 100 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.