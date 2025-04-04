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Как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей

1:00
Шоу-бизнес

Актёр Михаил Ефремов готов потратить более 2,5 миллионов рублей на шумоизоляцию своей квартиры, чтобы защититься от соседей и журналистов.

Актёр Михаил Ефремов
Фото: ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman
Актёр Михаил Ефремов

По оценке эксперта по недвижимости Германа Борисова, на шумоизоляцию квартиры актёра Михаила Ефремова, потребуется не менее 2,5 млн рублей.

Стало известно, что в квартире Ефремова площадью 150 квадратных метров в Плотниковом переулке проводятся работы по шумоизоляции.

Так недвижимость пытаются защитить от папарацци и любопытных соседей.

Ранее сообщалось, какие ограничения были наложены на Михаила Ефремова, который добился условно-досрочного освобождения.

"Чаще всего устанавливают панели на стенах, которые граничат с соседями и общим коридором", — цитирует слова специалиста aif.ru.

Михаила Ефремова отпустят из колонии 9 апреля по УДО.

Уточнения

Ефремов Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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