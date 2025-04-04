Как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей

Актёр Михаил Ефремов готов потратить более 2,5 миллионов рублей на шумоизоляцию своей квартиры, чтобы защититься от соседей и журналистов.
По оценке эксперта по недвижимости Германа Борисова, на шумоизоляцию квартиры актёра Михаила Ефремова, потребуется не менее 2,5 млн рублей.
Стало известно, что в квартире Ефремова площадью 150 квадратных метров в Плотниковом переулке проводятся работы по шумоизоляции.
Так недвижимость пытаются защитить от папарацци и любопытных соседей.
Ранее сообщалось, какие ограничения были наложены на Михаила Ефремова, который добился условно-досрочного освобождения.
"Чаще всего устанавливают панели на стенах, которые граничат с соседями и общим коридором", — цитирует слова специалиста aif.ru.
Михаила Ефремова отпустят из колонии 9 апреля по УДО.
Ефремов Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.
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