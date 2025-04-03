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Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф

2:07
Недвижимость

Когда-то шкаф-купе был символом прогресса: гладкие раздвижные двери, экономия пространства и модный внешний вид. Но сегодня он всё чаще уступает место… старым добрым распашным дверям.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

Почему дизайнеры снова выбирают классику? Оказывается, в этом решении скрывается куда больше плюсов, чем кажется на первый взгляд.

Минимализм без компромиссов

Распашные шкафы легко подстраиваются под интерьер. Ровные фасады без видимых щелей и ручек создают ощущение цельной стены — идеально для скандинавского стиля, неоклассики или минимализма. Раздвижные системы, напротив, часто нарушают это визуальное спокойствие рельсами и направляющими.

Эстетика и маскировка

Такой шкаф можно буквально растворить в интерьере: покрасить в цвет стен, встроить в нишу или аккуратно совместить с плинтусами. Это особенно удобно при нестандартной планировке или в небольших комнатах, где важен каждый сантиметр.

Меньше хлопот — больше надёжности

Раздвижные системы требуют постоянного внимания: чистить рельсы, менять ролики, бороться со скрипом. У распашных дверей таких проблем нет. Надёжные петли служат десятилетиями, а максимум ухода — капля смазки раз в пару лет.

Безопасность в приоритете

У купе есть опасная особенность — створка может сойти с рельсов или прищемить пальцы. Распашные двери исключают такие инциденты: они просты и предсказуемы.

Когда купе всё же выигрывает

Есть два случая, когда раздвижная система действительно уместна:

  • если в комнате настолько тесно, что открыть двери физически невозможно;

  • если стены и пол кривые, а встроенный шкаф должен их замаскировать.

Однако даже в этих ситуациях дизайнеры находят решения: гипсокартон, доводчики, индивидуальные проекты. Так что купе всё чаще остаётся решением "на случай форс-мажора", а не предпочтительным выбором.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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