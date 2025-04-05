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Две звезды в смертельном танце: что скрывает уникальная двойная система?

1:19
Наука

На расстоянии всего 150 световых лет от Земли астрономы обнаружили поистине уникальное явление — двойную систему белых карликов, обречённую на мощный взрыв. Эти две умирающие звезды кружат друг вокруг друга в стремительном танце, постепенно сближаясь. Их орбиты настолько тесны, что полный оборот занимает всего 30-40 секунд!

Остаток сверхновой RCW 103 c нейтронной звездой 1E 161348-5055 в центре
Фото: NASA by Chandra, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Остаток сверхновой RCW 103 c нейтронной звездой 1E 161348-5055 в центре

Со временем более массивный карлик втягивает вещество у своей звёздной пары. В будущем это приведёт к взрыву типа 1а — одному из самых ярких событий во Вселенной, вспышка которого будет в 10 раз ярче полной Луны.

Это первое в истории наблюдение такой системы в нашей галактике. Общая масса пары достигает рекордных 1.555 массы Солнца, и это открытие подтверждает теоретические модели, существовавшие десятилетиями. А ещё - даёт ключ к разгадке природы загадочных сверхновых, которые играют важную роль в понимании устройства космоса.

Хотя взрыв произойдёт лишь через 23 миллиарда лет, само открытие уже сегодня приближает нас к пониманию одних из самых впечатляющих процессов во Вселенной.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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