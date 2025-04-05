Две звезды в смертельном танце: что скрывает уникальная двойная система?

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

На расстоянии всего 150 световых лет от Земли астрономы обнаружили поистине уникальное явление — двойную систему белых карликов, обречённую на мощный взрыв. Эти две умирающие звезды кружат друг вокруг друга в стремительном танце, постепенно сближаясь. Их орбиты настолько тесны, что полный оборот занимает всего 30-40 секунд!

Фото: NASA by Chandra, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Остаток сверхновой RCW 103 c нейтронной звездой 1E 161348-5055 в центре

Со временем более массивный карлик втягивает вещество у своей звёздной пары. В будущем это приведёт к взрыву типа 1а — одному из самых ярких событий во Вселенной, вспышка которого будет в 10 раз ярче полной Луны.

Это первое в истории наблюдение такой системы в нашей галактике. Общая масса пары достигает рекордных 1.555 массы Солнца, и это открытие подтверждает теоретические модели, существовавшие десятилетиями. А ещё - даёт ключ к разгадке природы загадочных сверхновых, которые играют важную роль в понимании устройства космоса.

Хотя взрыв произойдёт лишь через 23 миллиарда лет, само открытие уже сегодня приближает нас к пониманию одних из самых впечатляющих процессов во Вселенной.