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Не убивайте своё растение! Основные советы по уходу за замиокулькасом

2:36
Садоводство » Цветы

Замиокулькас, родом из Танзании, Восточная Африка, завоевал популярность не только благодаря своей красоте, но и славе растения, привлекающего процветание. Популярно называемое "растением удачи", это растение является отличным выбором для тех, кто ищет практичное и элегантное решение для домашнего декора.

Замиокулькас
Фото: Own work by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замиокулькас

С яркими, блестящими темно-зелеными листьями, замиокулькас хорошо развивается в условиях с недостаточным солнечным светом и требует редкого полива. Эта неприхотливая в уходе культура идеально подходит для помещений, поэтому она весьма популярна среди тех, кто не обладает большим опытом в садоводстве.

Как правильно ухаживать за замиокулькасом?

Замиокулькас относится к семейству ароидных, в которое входят такие виды, как антриум и монстера. Несмотря на свое тропическое происхождение, растение адаптировалось к условиям с сухими почвами и высоким дренажем, как объясняет агроном Маурисио Андриао.

Одной из заметных разновидностей является Замиокулькас Блэк, который выделяется своими темными листьями, возникающими в результате естественного генетического изменения. Эта насыщенная темнота особенно ярко проявляется в условиях недостаточного освещения благодаря наличию пигментов, таких как антоцианы.

Полив

Замиокулькас эффективно удерживает влагу, поэтому необходимо умеренно поливать растение. Летом рекомендуется полив каждые 15 дней, а зимой интервалы можно увеличить до шести недель.

Размножение растения

Существует два основных метода размножения замиокулькаса: деление кустов и обрезка стеблей. Первый метод включает разделение растения на меньшие части, а второй требует пересадки обрезанных стеблей.

Пересадка

Обычно замиокулькас следует пересаживать каждые два-три года, в зависимости от пространства в горшке и используемого удобрения. Пересадка может стать отличной возможностью для создания новых саженцев.

Токсичность

Несмотря на свои декоративные преимущества, замиокулькас токсичен при переработке или при контакте с кожей. Поэтому рекомендуется держать его вне досягаемости детей и домашних животных, чтобы избежать потенциальных рисков.

С учётом этих советов, вы сможете создать стильное и приятное пространство с помощью замиокулькаса, не опасаясь за его здоровье и безопасность ваших близких.

Уточнения

Замиоку́лькас — монотипный род растений семейства Ароидные (Araceae), представленный единственным видом замиокулькас замиели́стный (Zamioculcas zamiifolia), происходящим из тропической Африки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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