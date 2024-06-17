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Вадим Дубровицкий: "Две дамочки в сторону северу" — спектакль не для всех?"

4:31
Культура

31 мая на сцене Театра Эстрады LA'Театр Вадима Дубровицкого представил премьеру спектакля "Две дамочки в сторону севера" с Еленой Ксенофонтовой и Анной Якуниной в главных ролях.

Вадим Дубровицкий: "Две дамочки в сторону северу" — спектакль не для всех?"
Фото: Пресс-служба Lа`Театра Вадима Дубровицкого by Екатерина Цветкова

Дамочки собрали аншлаг, однако на пятнадцатой минуте четверть зрителей просто встала и вышла, а после первого акта — тысячный зал разделился ровно на половину. Мнения от увиденного оказались критически полярными: те, кто не дождался окончания спектакля, высказались своим уходом. Другие же, кто досмотрел до конца, поделились своими впечатлениями:

  • "Многогранный, многослойный, очень сложный, интересный спектакль, он рассчитан не на широкую публику, не на массовую. Это не Фаст-фуд, это нужно видеть";
  • "Очень понравился спектакль: актрисы — это что-то. Сыграли бесподобно. Я удивляюсь, как они живы после того, что делали на сцене. Спектакль — непростой, надо обдумать, переварить. Даже сейчас сказать ничего не могу. Пищей для размышления щедро угостили";
  • "Спектакль очень понравился, и надо обдумать и еще раз прийти посмотреть подготовленным. Тяжело и непонятно, но есть ощущение, что такое надо постараться и понять".

Вадим Дубровицкий, художественный руководитель LA'Театра, режиссёр спектакля:

"Я не люблю определение "не для всех". Так часто говорят про театр, про кино, про что угодно. Я считаю, что просто очень многие люди ленятся дослушать, вникнуть, потрудиться услышать. Люди привыкли к легкому получению информации. Нас развратило телевидение, сплетни, жёлтая пресса и прочее. Спектакль, о котором идёт речь, "Две дамочки в сторону севера" он ДЛЯ ВСЕХ, но людям не желающим думать и предпочитающим легкий дофамин, я, действительно, не рекомендую идти на него, потому что это труд. На мой взгляд, труд радостный и, если в этом смысле понимать "не для всех", то, да, спектакль "не для всех". Чтобы понять его, почувствовать, нужно совершить над собой какое-то интеллектуальное, духовное усилие. Вот и всё".

Елена Ксенофонтова, исполнительница роли Бернадетт:

"…удивительна реакция зала. Он разделился на два лагеря: на тех, кто абсолютно не принимает эту историю, не понимает и не хочет понимать, кому не близка тема, эстетика, жанр и на тех, кто в абсолютном восторге, в каком-то странном состоянии переосмысления своей жизни, себя, мира после просмотренного. Мне много пишут, звонят, рассказывают о своих впечатлениях. Это очень интересно слушать. Пьеса наисложнейшая. Вся на ребусах. Мы год репетируем и до сих пор разгадываем, что уж говорить о зрителе, который пришёл впервые. Думаю, что спектакль будет трансформироваться с течением времени и это правильно, потому что только на зрителях можно апробировать, понять и свериться в точностях и не точностях. Я считаю, что это достойная работа".

Анна Якунина, исполнительница роли Аннетт:

"Присоединяйтесь к путешествию с нашими "Дамочками". Чтобы сложить свое собственное мнение и узнать не только историю двух сестер, проживающих боль утраты, но и взглянуть вглубь себя, прожить своё. Актрисы ведь только задают направление, а обратить свой взгляд по предложенному вектору или игнорировать — выбор исключительно каждого. Выбор, совершить который нужно быть готовым. "Две дамочки в сторону севера" — спектакль, к которому нужно быть готовым, чтобы увидеть и не проглядеть".

Следующий показ спектакля "Две дамочки в сторону севера" состоится 20 июня на сцене театра Эстрады.

Создатели спектакля

  • Режиссер-постановщик: Вадим Дубровицкий
  • Сценография: Семен Пастух
  • Композитор: Артем Ким
  • Художник по костюмам: Мария Данилова
  • Художник по свету: Тарас Михалевский
  • Балетмейстер: Альбертс Албертс

Артисты:

  • Елена Ксенофонтова,
  • Анна Якунина

Дата премьеры: 31 мая 2024 года.

Следующая дата спектакля: 20 июня 2024 года.

Ссылка на страницу спектакля

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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