Илон Маск предрёк конец мобильникам — их будут встраивать прямо в голову в виде нейроимплантов

Илон Маск предрёк конец телефонам в их привычном виде — люди будут общаться через нейроимпланты с функцией мобильной связи. Таким прогнозом он поделился в собственной соцсети X (ранее твиттер, заблокирован в РФ).
"А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?" — спросил у подписчиков пародийный аккаунт Not Elon Musk.
"В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink", — ответил сам эксцентричный миллиардер.
Точно, но только это должна быть версия от X, а не от OpenAI или Meta*, согласился автор опроса, намекая на недавнюю бурю возмущения Маска по поводу интеграции ChatGPT в айфоны.
Первый в мире человек был "чипирован" имплантом компании Neuralink в январе. Эксперимент проходит успешно, в марте парализованный в результате несчастного случая пациент уже играл в шахматы силой мысли.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.