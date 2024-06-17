Илон Маск предрёк конец мобильникам — их будут встраивать прямо в голову в виде нейроимплантов

Мобильники в виде нейроимплантов будут вживлять в мозг, предсказал Маск

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Илон Маск предрёк конец телефонам в их привычном виде — люди будут общаться через нейроимпланты с функцией мобильной связи. Таким прогнозом он поделился в собственной соцсети X (ранее твиттер, заблокирован в РФ).

Фото: Not Elon Musk on X is licensed under public domain

"А вы бы установили себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?" — спросил у подписчиков пародийный аккаунт Not Elon Musk.

"В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink", — ответил сам эксцентричный миллиардер.

Точно, но только это должна быть версия от X, а не от OpenAI или Meta*, согласился автор опроса, намекая на недавнюю бурю возмущения Маска по поводу интеграции ChatGPT в айфоны.

Первый в мире человек был "чипирован" имплантом компании Neuralink в январе. Эксперимент проходит успешно, в марте парализованный в результате несчастного случая пациент уже играл в шахматы силой мысли.