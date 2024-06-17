СК "СберСтрахование" выяснила, как корпоративная страховка влияет на выбор сотрудников при трудоустройстве

Исследование: корпоративная страховка улучшает имидж компании

2:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

СК "СберСтрахование" и сервис "СберПодбор" провели исследование, чтобы выяснить, как наличие корпоративной страховки влияет на привлекательность компании для сотрудников. В исследовании участвовали более 400 компаний из разных регионов и сегментов России.

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Согласно результатам, 75% опрошенных работодателей считают, что корпоративная страховка делает компанию более привлекательной для потенциальных сотрудников. Чаще всего так считают представители крупного (77%) и среднего (75%) бизнеса.

Корпоративные страховые программы уже действуют в 38% компаний: 35% предоставляют полисы всем сотрудникам, а 3% — только руководству. Особенно активно корпоративное страхование внедряется в крупных компаниях (66%).

Ещё 28% компаний планируют ввести корпоративные страховые программы в ближайшее время, и среди них преобладают представители среднего бизнеса (43%). Однако 34% респондентов считают, что страхование сотрудников им не нужно.

Исследование также выявило, какие виды страхования наиболее популярны среди работодателей. 54% компаний оплачивают сотрудникам ДМС со стоматологией, 39% предоставляют страхование жизни, а 38% — ДМС без стоматологии и страхование от несчастных случаев. Защиту от серьёзных болезней предлагают 17% организаций, а 15% включают страховки для путешественников.

Директор медицинского страхования "СберСтрахования" Наталья Харина отметила, что популярность медицинских страховых полисов растет, особенно в новых экономических условиях, когда работодатели вынуждены конкурировать за квалифицированных сотрудников. ДМС становится важным инструментом для их привлечения и удержания. Тренд на покупку таких полисов наблюдается даже среди малого и среднего бизнеса. За первые пять месяцев этого года количество застрахованных по ДМС увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.