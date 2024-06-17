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Как сделать кошку более счастливой: простой лайфхак

Стало известно, как сделать кошку счастливой

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Зоосфера » Кошки

Американские специалисты нашли способ сделать домашних кошек более счастливыми.

Стало известно, как сделать кошку счастливой
Фото: commons.wikimedia.org by Jordy Meow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Хотя кошки давно живут рядом с человеком, по своей природе они остаются хищниками.

Именно поэтому важно создать для вашей любимицы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Лучший вариант для этого — головоломка с едой.

Кошки — активные и любопытные животные, которым необходимы ежедневные физические нагрузки и игры. Обеспечьте вашего питомца различными игрушками, чтобы сделать его жизнь радостнее и счастливее.

Активность и игры помогут кошкам оставаться здоровыми, предотвращая диабет, болезни почек и ожирение. Также это сделает их более дружелюбными и общительными.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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