Как сделать кошку более счастливой: простой лайфхак

Стало известно, как сделать кошку счастливой

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Американские специалисты нашли способ сделать домашних кошек более счастливыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Jordy Meow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Хотя кошки давно живут рядом с человеком, по своей природе они остаются хищниками.

Именно поэтому важно создать для вашей любимицы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Лучший вариант для этого — головоломка с едой.

Кошки — активные и любопытные животные, которым необходимы ежедневные физические нагрузки и игры. Обеспечьте вашего питомца различными игрушками, чтобы сделать его жизнь радостнее и счастливее.

Активность и игры помогут кошкам оставаться здоровыми, предотвращая диабет, болезни почек и ожирение. Также это сделает их более дружелюбными и общительными.