Как сделать кошку более счастливой: простой лайфхак

Американские специалисты нашли способ сделать домашних кошек более счастливыми.
Хотя кошки давно живут рядом с человеком, по своей природе они остаются хищниками.
Именно поэтому важно создать для вашей любимицы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Лучший вариант для этого — головоломка с едой.
Кошки — активные и любопытные животные, которым необходимы ежедневные физические нагрузки и игры. Обеспечьте вашего питомца различными игрушками, чтобы сделать его жизнь радостнее и счастливее.
Активность и игры помогут кошкам оставаться здоровыми, предотвращая диабет, болезни почек и ожирение. Также это сделает их более дружелюбными и общительными.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.