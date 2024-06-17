Защита кожи в спортзале: пять правил для здоровой кожи до и после тренировки

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Пять советов по защите кожи до и после тренировки

1:44
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Физические упражнения полезны не только для мышц, но и для здоровья кожи. Косметолог Ирина Созинова подчеркивает, что тренировки способствуют снятию стресса и активизации гормонов, способствующих молодости кожи. Важно правильно подготовить кожу к тренировке и уделить внимание уходу после нее. Вот основные рекомендации:

Пять советов по защите кожи до и после тренировки
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  1. Нанесение солнцезащитного крема: перед занятиями на открытом воздухе или в зале с окнами следует нанести солнцезащитный крем SPF 50 широкого спектра. Это поможет защитить кожу от вредного воздействия УФ-лучей, которые способствуют фотостарению.
  2. Смывание макияжа: не обязательно смывать макияж перед тренировкой, если он не очень плотный. Однако стоит избегать плотных увлажняющих средств, которые могут создать барьер на коже и ухудшить ее вентиляцию во время тренировки.
  3. Использование дезодоранта: Хороший дезодорант поможет избежать неприятного запаха и воспалений в области подмышек из-за повышенного потоотделения во время тренировки.
  4. Принятие душа после тренировки: важно смыть с кожи пот и масла, которые могут создать благоприятную среду для размножения бактерий. Использование антибактериального геля после душа поможет предотвратить развитие акне и сохранить кожу в чистоте.
  5. Очищение лица: если нет возможности принять душ сразу после тренировки, важно по крайней мере очистить лицо. Ирина рекомендует использовать мягкие средства для умывания или салфетки с салициловой кислотой для предотвращения закупорки пор и появления прыщей.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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